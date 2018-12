Gedichte, Gesang und Gewinne

Mellinghausen - Mit 100 Personen gut besucht war die traditionelle Adventsfeier der Senioren, zu der die Kirchengemeinde und der DRK-Ortsverein Mellinghausen eingeladen hatten. Pastor Burkhard Westphal und DRK-Vorsitzende Gaby Hillmann begrüßten die Gäste, unter ihnen Olga Stubbemann, als Vertreterin der Ambulanten Pflegestation. Leider fehlt ab diesem Jahr die Akkordeongruppe um Karin Stepp. Für ihre jahrelange musikalische Begleitung wurde ihr von der Vorsitzenden ein Präsent überreicht.

Begonnen wurde mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken. Den Auftakt des weihnachtlichen Programms machte Pastor Burkhard Westphal mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Im Anschluss erfreuten die Kinder der Klasse 2 der Grundschule Siedenburg mit ihrer Lehrerin Marion Beranek, sie hatten Gedichte und Gesang im Gepäck. In seiner Andacht hatte Pastor Westphal den Schlüssel als Symbol gewählt, den man in der heutigen Zeit wiederfinden muss, um die Bedeutung des Weihnachtsfestes zu erkennen. Weihnachten werde die Geburt Christi gefeiert.

Die Flötengruppe der Kirchengemeinde Kirchdorf (Leitung: Antje Zorn) präsentierten Weihnachtslieder aus verschiedenen europäischen Ländern und Stücke von Händel und Vivaldi.

Die Lacher auf ihrer Seite hatten die Akteure der Theatergruppe Gaue mit lustigen Sketchen.

Zu den musikalischen Gästen gehörten auch Heike Veldmann und die Chorgemeinschaft Mellinghausen. Mit alten und neuen Weihnachtsliedern sorgten sie für anheimelnde und weihnachtliche Stimmung. Hannelore Schumacher, Sängerin in den Reihen der Chorgemeinschaft, trug ein Gedicht vor, in dem es hieß, dass die Wünsche in der Kriegszeit klein und bescheiden gewesen seien und dass das Fest heutzutage zum Jahrmarkt gemacht und der Sinn der Heiligen Nacht vergessen werde.

Bei einem Quiz, vorbereitet von Pastor Westphal, in dem Fragen rund ums Weihnachtsfest beantwortet werden mussten, erhielten die Gewinner Präsente. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Macht hoch die Tür“ klang der stimmungsvolle Nachmittag aus.