Gasthaus-Team gewinnt Pokal

Siedenburg: Anja Böhne ist tagesbeste Teilnehmerin

+ Siegerehrung mit (von links): Gudrun Ohlmann, Stefan Stuwe, Brigitte Schwarz, Dirk Franke, Gudrun Ihlo und Anja Böhne. Foto: Schützenverein Siedenburg

Siedenburg – Zehn Siedenburger Firmen, Clubs und Vereine waren der Einladung des Schützenvereins Siedenburg zum Pokalschießen gefolgt und lieferten sich in der Schützenhalle ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg. Jede Mannschaft bestand aus fünf Teilnehmern, die mit dem Luftgewehr jeweils fünf Schüsse auf die Zehner-Ringscheibe und einen Schuss auf die Teilerscheibe abgeben mussten. Auch in diesem Jahr wurde ein zusätzlicher Knobelwettbewerb durchgeführt. Und sogar das Teilerergebnis musste zur Ergebnisfindung herangezogen werden. Als beste Mannschaft erwies sich das Team des Gasthauses Block, das mit 512 Punkten /Teiler 410 den Wettbewerb für sich entschied. Den zweiten Platz erkämpfte sich das Team der TV Damen mit gleicher Punktzahl (512 Punkte) und einem Teiler von 629, dicht gefolgt vom DRK mit 511 Punkten. Als beste Schützendame des Tages setzte sich Anja Böhne durch (50 Ring/Teiler 25). Schützenpräsident Dirk Franke freute sich über die rege Teilnahme am Firmen-, Club- und Vereinspokalschießen, er hob die stete Teilnahme des Gasthauses Block besonders hervor.