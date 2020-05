Freibad Siedenburg öffnet am 2. Juni

Vorverkauf Donnerstag

+ © Kurth-Schumacher „Auf Hochglanz“ gebracht ist das Siedenburger Freibad: Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens (Mitte) mit den Fachangestellten für die Bäderbetriebe, Anja Menke und Christian Fortkamp. © Kurth-Schumacher

Siedenburg – Als die Nachricht kam, dass die coronabedingten Beschränkungen gelockert werden und Freibäder öffnen dürfen, standen Christian Fortkamp und Anja Menke, Fachangestellte für die Bäderbetriebe in der Samtgemeinde Siedenburg, schon in den Startlöchern. Ein neues Spielgerät war bereits aufgestellt, Schwimmbecken und Gebäude sind ebenso wie die Außenanlagen „auf Hochglanz“ gebracht. Auf der Grundlage des von Christian Fortkamp erstellten Hygieneplans hat das Gesundheitsamt grünes Licht für die Eröffnung gegeben: Am Dienstag, 2. Juni, öffnet das Siedenburger Freibad um 13 Uhr erstmals seine Türen.