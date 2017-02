Fragezeichen hinter Ganztagsbetrieb

SIEDENBURG - Mit dem Neubau eines Gebäudes, das die Grundschulen Siedenburg, Borstel und Mellinghausen unter einem Dach vereint, wurden die Voraussetzungen für den Ganztagsbetrieb geschaffen, starten sollte er mit Beginn des Schuljahres 2017 / 2018. Nach Auskunft von Schulleiterin Karen Hausner ist die Umsetzung nach aktuellem Stand der Dinge fraglich: „Bisher liegen erst zehn verbindliche Anmeldungen vor – das sind zu wenige, um eine Ganztagsschule einzurichten.“

Die Eltern wurden auf einer Informationsveranstaltung am 18. Januar über das geplante Angebot in Kenntnis gesetzt, die Resonanz ließ bisher zu wünschen übrig. Eltern haben ab dem 7. August die Wahlmöglichkeit zwischen einer Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule bis 12.40 Uhr (montags bis freitags) und einem Ganztagsangebot (montags bis mittwochs) bis 14.30 oder 15.30 Uhr. Die einzigen zusätzlichen Kosten fallen für das Mittagessen an.

Nach dem regulären Unterricht sind Hausaufgabenbetreuung und AG-Angebote geplant. „Die Sportvereine stehen in den Startlöchern“, sagte Karen Hausner. Ob und in welcher Form eine Ganztagsschule eingerichtet werde, sei abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Schüler. Diese müsse man schon jetzt ermitteln, um in die Personalplanung einsteigen zu können. Die Anmeldefrist endet am 24. Februar.

Die entsprechenden Formulare liegen in der Schule bereit, sie können aber auch auf der Homepage der „Grundschule am Speckenbach“ heruntergeladen werden. Für Rückfragen ist Karen Hausner unter Tel. 0 42 72 / 14 47 zu erreichen. - mks