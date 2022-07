„Fidi“ Wolters: „Wollen mal wieder ,Irish Open Air‘ machen“

Von: Harald Bartels

Das Programm steht: Das fertige Plakat zeigen Ailis und Friedhelm „Fidi“ Wolters. © Bartels, Harald

Staffhorst – Zwei Jahre mussten die Fans warten, doch am 6. August dürfen sich die Freunde irischer und schottischer Klänge wieder auf einen Abend voller Musik freuen – bei der 27. Auflage des „Irish Open Air“ in Staffhorst.

„Wir wollen mal wieder ,Open Air‘ machen“, sagt Veranstalter Friedhelm „Fidi“ Wolters. Doch so locker, wie das klingt, verliefen die Vorbereitungen nicht. Begonnen hätten die Planungen im Grunde genommen bereits 2021, nachdem die Veranstaltung damals aufgrund der Umstände kurzfristig abgesagt werden musste. Trotz aller Unwägbarkeiten ist es gelungen, ein komplettes Programm mit bewährten und in Staffhorst bereits vielfach bejubelten Akteuren zusammenzustellen: Eine feste Größe seit den Anfängen der Veranstaltung ist „Crest of Gordon“ mit Wurzeln in Bremen. Ebenso wie die „Owl Town Pipes & Drum Band“ aus Peine haben sie sich der schottischen, von Dudelsäcken und Trommeln geprägten Musik verschrieben. „Für beide Gruppen ist der erste Samstag im August ein fester Termin“, weiß Wolters, deswegen hätten beide auch gleich zugesagt.

Als „einzig legitime Nachfolger der ,Dubliners‘ “ gilt das Trio „The Stokes“ aus dem westfälischen Borken. Sie begeisterten bereits mehrfach mit traditionellem Irish Folk das Staffhorster Publikum. Das Programm vervollständigen „The Keltics“. Die Band um Frontmann Thys Bouma mag es weniger traditionell und nennt ihren Musikstil „Kiltrock“. Im Gepäck haben sie ihr in diesem Jahr veröffentlichtes neuntes Album, das erste komplett mit eigenen Songs bestückte Werk. Im Anschluss an die Auftritte geht es weiter mit Musik vom Plattenteller.

Auf Dudelsackklänge dürfen sich die Besucher auch diesmal freuen. © Bartels, Harald

Er habe überlegt, noch etwas Besonderes ins Programm aufzunehmen, weil das Gasthaus Wolters nun seit 111 Jahren besteht, aber das habe sich nicht ergeben: „Es gibt keine großen Veränderungen, wir bleiben bei den bewährten Abläufen“, kündigt Friedhelm Wolters an. Neben der hauseigenen Spezialität, dem „Staffhorster Kirchenfenster“, gibt es „Murphy’s Irish Stout“, „Newcastle Brown Ale“ und „Beck’s“ im Ausschank, dazu Cocktails und Kaffeespezialitäten. Gegen Hunger helfen gebrannte Mandeln, Nackensteaks, Bratwurst, Pizza und vegetarische Bauerntaschen.

Neu auf dem Veranstaltungsgelände ist, zusätzlich zu den herkömmlichen Toiletten, eine eigene Einrichtung, die für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Er sei 2019 von einem Gast darauf angesprochen worden und habe zugesichert, sich darum zu kümmern, berichtet Wolters. Wegen der Pause habe er das jetzt erst umsetzen können, aber: „Ich habe damit mein Versprechen eingelöst, und das ist mir wichtig.“

Ihr Publikum wissen die vier Bands zu unterhalten, wie hier die „Cobblestones“ 2018. © Bartels

Das Irish Open Air beginnt um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Einen Kartenvorverkauf werde es nicht geben, aber die Armbänder als Eintrittsnachweis zum Preis von 18 Euro könnten bereits ab dem 4. August im Gasthaus Wolters erworben werden.

Auf sein Helferteam und die Familie kann sich Wolters verlassen, auch wenn die Organisation aufwendig gewesen sei: „Wir sind in der Gastronomie noch lange nicht wieder da, wo wir waren“, sagt er. Es sei grundsätzlich schlecht zu planen, weil es immer wieder kurzfristige Absagen von Mitarbeitern aufgrund einer Corona-Erkrankung gebe. Dennoch ist er zuversichtlich: „Das Team steht.“