Feuerwehrteams aus Samtgemeinde Siedenburg messen sich in Borstel

Kuppelcontest vor dem Borsteler Feuerwehrhaus. © Feuerwehr

Borstel – Erstmals als Abend-Event richtete die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Siedenburg am Freitag die Gemeindewettbewerbe – nach dreijähriger pandemiebedingter Pause – aus, am Feuerwehrhaus in Borstel.

Den Auftakt machten die drei Jugendfeuerwehren, die jeweils mit zwei Gruppen im A-Teil (Löschangriff) an den Start gingen, berichtet Christina Hollmann für die Gastgeber. Als Schiedsrichter fungierten Betreuer aus Jugendfeuerwehren in der Samtgemeinde Schwaförden. „Die Siegerehrung durch stellvertretenden Gemeindejugendfeuerwehrwart Florian Tepfer erfolgte direkt im Anschluss und war zugleich die Begrüßung für die ,Großen‘. Den ersten Platz machte das Team Ohlendorf I. Ohlendorf II auf Rang zwei und Borstel I auf dem dritten Platz hatten den gleichen Zeittakt, entscheidend war hier dann die bessere Gesamtzeit.“

Auf zwei Bahnen parallel maßen sich dann die Wettbewerbsteams der Ortsfeuerwehren. „Sieben Gruppen traten bei den Alterswettbewerben und sechs im Leistungsvergleich an, sie führten eine Übung nach den Richtlinien des sogenannten ,Grenzlandwettbewerbs‘ durch“, erläutert Christina Hollmann. „Angelehnt an die Übung der Alterskameraden mussten hierbei zusätzlich Schlauchbrücken verlegt werden und einen Schlauch galt es während der Übung auszutauschen.“ Bei den Leistungswettbewerben siegte die Mannschaft der Ortsfeuerwehr Siedenburg mit 842,40 Punkten. Die Alterswettbewerbe gewann das Team der Ortsfeuerwehr Ohlendorf mit 447 Punkten.

Beim „Zielspritzen“ gilt es, Kanister zu Fall zu bringen. © Feuerwehr

Hollmann: „Erstmals im Rahmen der Gemeindewettbewerbe konnten die Gruppen anschließend noch im Kuppelcontest gegeneinander antreten. Hierbei musste eine Saugleitung verlegt und an die Tragkraftspritze angekuppelt werden. Neun Gruppen hatten sich dazu angemeldet, neben denen aus der Samtgemeinde Siedenburg freuten wir uns über die Teilnahme der befreundeten Feuerwehr Mainsche-Hesterberg aus dem Landkreis Nienburg.“ Je zwei Gruppen traten direkt gegeneinander an, die Zeit wurde per Buzzer erfasst. „Jede Gruppe musste zwei Mal antreten, in der zweiten Runde wurden die Gegner aufgrund der ersten Zeit neu ermittelt.“ In diesem Wettkampf legte die Mannschaft der Ortsfeuerwehr Mainsche-Hesterberg das höchste Tempo vor. Die Siegerehrung übernahm Gemeindebrandmeister Rolf Bollhorst zusammen mit dem Fachbereichsleiter Wettbewerbe Tobias Nill. „Bollhorst bedankte sich bei den Schiedsrichtern aus der Samtgemeinde Schwaförden, die für alle drei Wettbewerbe zur Verfügung standen.“ Grußworte sprachen Borstels Ortsbrandmeister Lutz Peymann und Borstels Bürgermeister Dieter Engelbart. Die Erstplatzierten erhielten einen Wanderpokal – der Pokal im Kuppelcontest ging an die Ortsfeuerwehr Staffhorst als bestplatzierte Feuerwehr der Samtgemeinde Siedenburg.

Die Platzierungen Jugendfeuerwehren: 1. Ohlendorf I, 2. Ohlendorf II, 3. Borstel I, 4. Siedenburg II, 5. Borstel II, 6. Siedenburg I Leistungswettbewerbe: 1. Siedenburg (842,40 Punkte), 2. Maasen (838,53), 3. Bockhop (833,37), 4. Staffhorst (825,53), 5. Brake (793,84), 6. Borstel (761,86) Alterswettbewerbe: 1. Ohlendorf (447 Punkte), 2. Bockhop (444), 3. Maasen (441), 4. Siedenburg (439), 5. Brake (439), 6. Staffhorst (422), 7. Borstel (419) Kuppelcontest: 1. Mainsche-Hesterberg, 2. Staffhorst (Wanderpokal), 3. Maasen, 4. Borstel I, 5. Siedenburg, 6. Bockhop, 7. Brake II, 8. Brake I, 9. Borstel II

Die erfolgreichen Mannschaften nach der Siegerehrung. © Feuerwehr