50 Feuerwehrleute bei Flächenbrand in Maasen

Landwirte unterstützen mit Wasser aus Güllefässern

+ Landwirte unterstützen bei den Löscharbeiten in der Gemeinde Maasen. - Foto: Schröder

Maasen - Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Maasen, Ohlendorf, Mellinghausen, Brake sowie die Besatzungen der Tanklöschfahrzeuge der Ortsfeuerwehren Borstel und Siedenburg bekämpften am Montagnachmittag einen Flächenbrand am Kamper Weg in Maasen. „50 Feuerwehrleute waren im Einsatz“, meldet Feuerwehr-Sprecher Ralf Schröder.