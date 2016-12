Feuerwehr Sieden löst sich auf

Thema auf der Tagesordnung bei der Mitgliederversammlung

+ Das Feuerwehrhaus in Sieden: Seine künftige Nutzung ist noch ungewiss. - Foto: Kurth-Schumacher

SIEDEN - Von Martina Kurth-Schumacher. Der Antrag zur Auflösung der Ortsfeuerwehr Sieden ist das zentrale Thema der Mitgliederversammlung am (heutigen) Donnerstag im Gasthaus Grube (19.30 Uhr). „Wir haben das Thema in den letzten Monaten auf allen Ebenen diskutiert – jeder hatte Gelegenheit, sich dazu zu äußern“, sagte Ortsbrandmeister Sandro Wrede. Er geht davon aus, dass sich die Versammlung hinter den Vorschlag des Kommandos stellt.

Vor über einem Jahr habe es seitens der Führungsriege die ersten Gedankenspiele gegeben, einen Schlussstrich unter die 80-jährige Geschichte der Ortsfeuerwehr zu ziehen. Wrede: „Im Januar, März und November haben wir das Thema bei internen Treffen mit den Aktiven diskutiert, auch mit den Alterskameraden haben wir gesprochen.“ Der Tenor sei eindeutig gewesen: Lieber aufhören, solange der Laden noch „läuft“, als wegen zwingender äußerer Umstände.

Als Gründe nennt Ortsbrandmeister Wrede zum einen die abnehmende Tagesverfügbarkeit der Kameraden, zum anderen die fehlenden Führungskräfte: Sowohl er als auch sein Stellvertreter Hartmut Miklis wollen sich mittelfristig aus ihren Ämtern zurückziehen.

Die Ortsfeuerwehr Sieden zählt aktuell 27 Mitglieder, Nachwuchs ist nicht in Sicht. Wrede: „Die Jüngeren ziehen weg oder haben ihre Arbeitsplätze außerhalb. Auch wenn die Entscheidung schwer fällt: Es sieht so aus, dass wir - die Ortsteile Sieden, Campen und Schamwege - die Feuerwehr nicht mehr aufrechterhalten können.“ In den Vorgesprächen hatte sich die Mehrheit der Mitglieder gegen eine Fusion mit einer Nachbarwehr ausgesprochen. Ob sie sich nach der Auflösung einer anderen Feuerwehr anschließen, sei für viele Kameraden ebenfalls fraglich, sagte Wrede: „Ein Teil wird wechseln, ein anderer hört ganz auf.“

Was aus dem 50 Jahre alten Tanklöschfahrzeug und dem 26 Jahre alten Tragkraftspritzenfahrzeug wird, die die Ortsfeuerwehr Sieden in ihrer Verantwortung hat, ist fraglich.

Auch die zukünftige Nutzung der frei werdenden Räumlichkeiten im Feuerwehrhaus (Baujahr 1970), das die Kameraden zusammen mit dem Schützenverein bewirtschaften, war bislang noch kein Thema.

Der Beschluss der Mitgliederversammlung ist der erste Schritt in Richtung Auflösung. „Beteiligt werden weiterhin die Samtgemeinde und der Landkreis“, erklärte Wrede das Procedere. Er rechnet damit, dass sich der Prozess bis März hinzieht.

Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens zeigte sich überrascht, dass das, was bislang Gegenstand interner Gespräche war, „Knall auf Fall“ Einzug auf die Tagesordnung der Mitgliederversammlung gehalten hat.

Letztendlich sieht aber auch er die Sache pragmatisch: „Was nützt es, wenn eine Wehr nicht mehr einsatzbereit ist. Die Ortsfeuerwehr ist nicht die erste Wehr, die aus so einer Situation ihre Schlüsse zieht. Und sie wird nicht die letzte sein.“