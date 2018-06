Ferienspaß statt Langeweile in Siedenburg

Siedenburg - Auch in diesem Jahr bieten örtliche Vereine und private Initiativen Kindern in der Samtgemeinde Siedenburg in den Sommerferien ein 30 Aktionen umfassendes Anti-Langeweile-Programm.

114 Kinder haben einen Ferienpass erworben. „Die Veranstaltungen der ersten Woche, das ,Eselkuscheln‘ und die Mercedes-Werksführung waren so gut nachgefragt, dass wir auslosen mussten“, sagt Petra Buchholz, die den „Ferienspaß“ seitens der Verwaltung koordiniert.

Der MSC Siedenburg bietet am 1. und am 8. Juli einen Schnupperkurs im Kart-Slalom-Fahren an, der Verein „Kulturbunt“ lädt für den 2. Juli zum Bauen von Segelschiffchen ein. „Wasserspiele ohne Grenzen“ ist der Titel der gemeinsamen Aktion der Borsteler Sportfreunde und des Stephansstifts am 3. Juli. Der Landfrauenverein Borstel hat einen Kalksandstein-Skulpturen-Workshop vorbereitet (4. Juli).

Voltigieren ausprobieren

Auf der „Eagle Free Ranch“ in Steyerberg dürfen Kinder unter Anleitung der Mitglieder des Reitvereins Bockhop das Voltigieren ausprobieren (6. Juli). Die Jugendfeuerwehr Borstel und Umgebung organisiert einen Besuch beim Kreiszeltlager (7. Juli). Am 10. Juli und 2. August können Kinder das Sportabzeichen erwerben, Gastgeber ist der TSV Siedenburg. „Rätselkiste Wald“ ist der Titel der Veranstaltungen mit Sylke Meyer am 11. und 18. Juli im Waldpädagogikzentrum Hahnhorst in Schwaförden.

Der Tennisverein Siedenburg plant eine Ferienaktion am 11. Juli, zeitgleich lädt der DRK-Ortsverein Mellinghausen zum „Erste-Hilfe-Spaß“ ein. Einen Spielenachmittag organisiert der Schützenverein Maasen (15. Juli), am 18. Juli hat der DRK-Ortsverein Siedenburg „Kegeln bei Märtens“ im Angebot und der Schützenverein Brake ist Gastgeber der traditionellen Waldspiele.

Der Fischereiverein „Früh auf“ Siedenburg bietet am 20. Juli „Schnupperangeln“. Die „Lange Nacht der Kinderkirche“ beginnt am 20. Juli (16 bis 10 Uhr). Für Sonntag, 22. Juli, lädt der Sportverein Staffhorst zur Spieleolympiade auf den Sportplatz Harbergen ein, der Ponyhof Schamwege zum Reiten und Grillen am Lagerfeuer.

Badespaß im Freibad

Auch am 25. Juli kommt garantiert keine Langeweile auf: An diesem Tag stehen eine naturkundliche Wanderung und Pizzabacken (Heimatverein Borstel), Badespaß im Freibad Siedenburg und eine Schnitzeljagd mit dem Schützenverein Siedenburg auf dem Programm. Außerdem bietet Waldpädagogin Sylke Meyer den Erwerb des „Baumforscherdiploms“ an (WPZ Hahnhorst).

Der Schützenverein Borstel lädt für den 26. Juli zum Triathlon ein, am 27. Juli bitten die Jäger des Hegering Brake zu einem Abendspaziergang in den Revieren. „Eselkuscheln“ heißt es am 30. Juli auf dem Esel- und Ziegenhof Bult. Einen Tagesausflug mit Werksführung bei Mercedes Benz in Bremen organisiert das „Aktive Siedenburg“ für den 1. August, „Spiele ohne Grenzen“ richtet der Schützenverein Staffhorst-Harbergen-Dienstborstel am 2. August aus. Das Programm endet am 7. August mit einem „Rallye-Mix“ des Fördervereins der Grundschule am Speckenbach.

„Wer berücksichtigt wurde und den Termin nicht wahrnehmen kann, sollte sich unbedingt abmelden, um Kindern, die auf der Warteliste stehen, eine Teilnahme zu ermöglichen“, sagt Petra Buchholz.

mks