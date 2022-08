Betrugsversuch: Der Schreck lauert im Briefkasten

Fake-Mahnung

+ © Bartels Das mutmaßlich gefälschte Schreiben studieren Mareike und Klaus-Dieter Quade. © Bartels

Borstel – Die wenigsten Menschen freuen, wenn sie im Briefkasten eine Zahlungsaufforderung vorfinden. Wie aber reagieren, wenn man sich nicht erklären kann, wie es zu der Aufforderung kommt?

Diese Erfahrung machte am Mittwoch Mareike Quade aus Borstel: In der Post fand sie eine Mahnung, angeblich von einer Apotheke aus Hasbergen bei Osnabrück. „Ich habe den Umschlag aufgemacht und gedacht: Da habe ich doch noch nie bestellt!“

Bei näherem Hinsehen seien ihr jedoch verschiedene Details aufgefallen, die sie stutzig werden ließen: In der Betreffzeile fehlt eine Rechnungsnummer, als Rechnungsdatum ist der 20. Januar 2021 angegeben, welche Dienstleistung oder welcher Artikel in Rechnung gestellt wird, ist überhaupt nicht näher bezeichnet und das Schreiben ist nicht unterschrieben – „da wusste ich, dass es ein Fake ist.“

+ Eine angebliche Mahnung erhielt Mareike Quade. © Bartels

Ihr Mann Klaus-Dieter Quade begann im Internet zu recherchieren und stieß auf einen Zeitungsartikel von Anfang Juni dieses Jahres, wonach die Apotheke endgültig schloss, weil die Apothekerin in Ruhestand ging. Die Telefonnummer sei nicht mehr vergeben, wie er herausfand, die Internetseite sei abgeschaltet und die Domain stehe zum Verkauf.

Der erste Impuls sei dann gewesen, den Brief wegzuwerfen, berichtet er, aber „wir wollen durch unser Beispiel auch andere Menschen anregen, vorsichtig zu sein.“ Bei der Polizei habe er zudem Anzeige erstattet, und die Beamten hätten ihm zugesichert, der Sache nachzugehen.

Polizei vermutet hohe Dunkelziffer

„Für uns ist es das erste Mal“, sagt Mareike Quade, „aber man weiß ja, dass Betrug vorkommt.“ Sie selbst sei sich keiner Verbindung zu dieser Apotheke bewusst, jedoch „Adressen kann man kaufen.“ Wenn sie die angebliche Forderung jetzt bezahle, komme höchstwahrscheinlich in Kürze die nächste Rechnung. Dabei hat sie nicht nur eventuelle eigene finanzielle Schäden im Blick, denn „das ist auch eine Schweinerei der Apotheke gegenüber.“

Meldungen über falsche Mahnungen für angebliche Bestellungen oder Abonnements gebe es häufig, sagt Polizeipressesprecher Thomas Gissing auf Anfrage unserer Zeitung. Genaue Zahlen könne er jedoch nicht nennen, zumal es auch eine hohe Dunkelziffer gebe, weil die Empfänger die Schreiben gleich entsorgten, ohne sich bei der Polizei zu melden. „Das ist ähnlich wie bei Anrufen von falschen Polizisten, wo die Leute einfach auflegen und uns nicht Bescheid sagen.“

Polizei rät: Auf keinen Fall zahlen

Derartige Betrugsversuche fallen in das Fachgebiet von Michael Wessels als Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Diepholz. Apotheken als vorgebliche Absender seien ihm noch nicht so häufig begegnet, aber Mahnschreiben für angebliche Geschäftsverbindungen habe es immer schon gegeben. Häufig würden Inkassounternehmen als Absender genannt, aber das Prinzip werde nur modifiziert: „Die angemahnten Dienstleistungen sind so vielfältig wie das Leben.“

Den Empfängern solcher Schreiben rät er: „Auf keinen Fall zahlen oder dort anrufen! Wenn überhaupt jemand ans Telefon geht, wird man nur unter Druck gesetzt, damit man zahlt.“ Wer sich nicht sicher sei, ob das Schreiben echt sei, könne es aufbewahren und sich mit der Verbraucherzentrale in Verbindung setzen. Dort lasse sich in Erfahrung bringen, ob das betreffende Unternehmen bereits wegen ähnlicher Vorfälle aufgefallen sei.