Fachausschuss lehnt Haushalt für Siedenburg geschlossen ab

Siedenburg – Als erster Fachausschuss des Siedenburger Samtgemeinderats befasste sich der Jugend- und Sozialausschuss mit dem Entwurf für den Haushalt 2023. Das Votum der Mitglieder fiel eindeutig aus: Geschlossen verweigerten sie der Beschlussvorlage die Zustimmung.

Allerdings blieb ihnen auch gar nichts anderes übrig, denn, wie Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens bestätigt: In der vorliegenden Form ist der Entwurf auch gar nicht genehmigungsfähig. Ahrens hatte den Ausschussmitgliedern die Grunddaten vorgestellt und die wichtigsten Investitionen von zusammen rund 805 000 Euro erläutert. Die Einnahmen hätten sich zwar positiv entwickelt, dennoch bleibe ein Defizit: Im Ergebnishaushalt beträgt das demnach 392 500 Euro, was sich aber durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage (aktueller Bestand: rund 3,8 Millionen Euro) ausgleichen lasse.

Anders verhält es sich mit dem Finanzhaushalt: Hier liegt das Defizit bei 854 300 Euro. Als Gründe nannte Ahrens unter anderem die gestiegenen Personalkosten aufgrund von Einstellungen und zu erwartenden Tariferhöhungen sowie die erheblich angewachsenen Bewirtschaftungskosten – nicht zuletzt wegen der Energiepreise, die sich zum Teil verdoppelt oder gar verdreifacht hätten.

Problematisch ist aber, dass die Tilgung für Kredite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden muss, damit der Haushalt genehmigungsfähig ist. Das ist aber in den Jahren 2023 bis 2026 nicht leistbar: Für 2023 liegt das Saldo der Verwaltungstätigkeit bei -241 200 Euro, während 127 900 Euro für Tilgung aufzubringen sind, 2024 stehen dem Saldo von 43 300 Euro Tilgungen in Höhe von 121 700 Euro gegenüber, für 2025 sind es im Saldo 50 300 Euro bei 123 400 Euro Tilgung, und im Jahr 2026 liegen die Werte schließlich bei einem Saldo von 443 400 Euro und Tilgung von 111 300 Euro.

Ausgleichen lasse sich dieses Missverhältnis nur mit zwei Maßnahmen, betonte Ahrens. Zum einen müsste die Samtgemeindeumlage von momentan 53,5 Prozent um drei Prozentpunkte angehoben werden. Zum anderen sollte der interne Finanzausgleich an die Mitgliedsgemeinden ausgesetzt werden. Hierbei werden die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden weitergeleitet, was aber rechtlich ohnehin nur zulässig ist, solange die Samtgemeinde entsprechend leistungsfähig ist.

Die liquiden Mittel der Samtgemeinde liegen derzeit bei rund 1,2 Millionen Euro. Ahrens regte an, eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgungsleistung einzuplanen. Damit gebe es zwar keinen Schuldenabbau, aber auch keine Neuverschuldung, und in Anbetracht der geplanten Investitionen sei das durchaus sinnvoll.

Die Vorschläge fanden keine Zustimmung unter den Ausschussmitgliedern. Thomas Bückmann (CDU) verwies darauf, dass die Jahresrechnung immer deutlich besser ausfalle als der Plan der Verwaltung. Zudem wollten die Mitgliedsgemeinden sicher nicht freiwillig auf den Finanzausgleich verzichten. Torsten Güber (CDU) betonte, dass der Jugend- und Sozialausschuss bereits erhebliche Einsparungen vorgenommen habe, und auch die Entscheidungen der übrigen Ausschüsse sollten abgewartet werden, bevor eine Entscheidung getroffen werde.