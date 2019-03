Ein exklusiver Blick in Lindgrens Welt

Sonja Schweers und Peter von Sassen am Freitag beim Ortstermin in Siedenburg.

Siedenburg – „Die Bühne hat die perfekte Größe, und der Saal ist schön: So ein Gasthaus wie dieses gibt’s kaum noch“, stellte Journalist Peter von Sassen fest, als er am Freitagmorgen das Hotel Block („Deutsches Haus“) inspizierte. Am Freitag, 29. März, gastiert er hier auf Einladung der Borsteler Landfrauen mit einer live kommentierten Multimedia-Reportage. Sein Thema: „Astrid Lindgren – ganz persönlich“.

„Im Umkreis von 100 Kilometern schaue ich mir Veranstaltungsorte vorab an“, erklärte der 66-Jährige, für den eine gute Vorbereitung das A & O ist. Die Begegnung mit Astrid Lindgren gehöre beruflich und privat zu den emotionalsten seines Lebens, sagte von Sassen. Kennengelernt hatte er die schwedische Erfolgsschriftstellerin über seinen Freund, den Kameramann Erwin Neu. Für ein gemeinsames Projekt ließ dieser 1992 seine Kontakte, die er in den 1970er Jahren zu Astrid Lindgren geknüpft hatte, wiederaufleben. Über ihre Agentin Kerstin Kvint lud die Schriftstellerin die beiden Journalisten ein. Schon vorab gab die damals 87-Jährige bekannt: „Das wird der letzte Film über mich.“

Im Frühsommer und im Herbst 1993 haben von Sassen und Neu Astrid Lindgren mehrfach in ihrem Sommerhaus getroffen. „Es war eine magische Begegnung, unsere Gespräche waren intensiv und sehr bewegend“, sagte von Sassen. Nach seinem Weggang vom NDR reiste er 2013 für einige Wochen erneut nach Smaland, um Material für ein neues Projekt zu sammeln: einen Multimedia-Vortrag, in dem er ihr Leben anhand von aktuellen Fotos und Filmsequenzen erzählt. Unter anderem hat er Astrid Lindgrens Elternhaus in Vimmerby besucht, in dem es noch genauso aussieht, wie zu ihrer Kindheit. Oder ihr Sommerhaus auf Furusund, wo sie auf einem winzigen Balkon mit Blick auf den Fjord ihre Bücher schrieb. Er hatte außerdem exklusiv Zugang zu Fotos und Dokumenten aus ihrem Nachlass. „Es wird eine Live-Reportage in Bild, Ton, Film und Musik“, kündigte von Sassen an. Sein Versprechen: „Man wird Astrid Lindgren und ihren Geschichten sehr nah kommen!“

Anders als üblich wird die Vortragsveranstaltung des Landfrauenvereins in den Abendstunden stattfinden. „Nachdem wir alle Frauenfrühstücksthemen abgearbeitet hatten, haben wir uns auf die Suche nach interessanten Referenten gemacht“, sagte Vorsitzende Sonja Schweers. In der Hoffnung auf eine Zusage habe sie bei Peter von Sassen „einfach angerufen“. Er besuche besonders gern kleinere Orte, unterstrich der Journalist, der sich 2016 vom Fernsehpublikum verabschiedet hat.

Die Einladung zu der Multi-Media-Reportage, die um 19 Uhr beginnt, richtet sich nicht nur an Landfrauen. „Jeder ist herzlich willkommen – auch Männer“, betont Sonja Schweers. Sie nimmt bis zum 22. März Anmeldungen entgegen: unter Tel. 0 42 76 /96 30 66 oder per E-Mail an landfrauen-borstel@t-online.de. Karten gibt es außerdem an der Abendkasse. Der Eintritt kostet acht Euro für Mitglieder und elf Euro für Nichtmitglieder.

mks