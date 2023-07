Eschbachtaler bringen „De Stepphöhner“ auf die Freilichtbühne

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

Die Stepp-Tänzerinnen stoßen auf einen schönen Aufenthalt an. © Kurth-Schumacher

Mellinghausen – Spielleiter Wilfried Kriemelmeyer gibt bei den Proben detaillierte Regieanweisungen. Er hat einige Verbesserungsvorschläge, aber zwischendurch muss er herzlich lachen. Das Sommer-Ensemble der Theatergruppe Eschbachtal hat schon Wochen vor dem Saisonstart das richtige Gefühl für die Pointen. Und die Laienspieler ergänzen das Stück spontan um weitere.

Die „Eschbachtaler“ haben die Komödie „De Stepphöhner“ im Programm. Der Dreiakter stammt aus der Feder von Bernd Spehling (plattdeutsche Fassung: Wolfgang Binder). Schauplatz ist die Terrasse der Pension „Eschbachblick“ – die Freilichtbühne in Ohlendorf ist dafür wie geschaffen.

Gila Wallenstein (Merle Horstmann) versucht bislang ohne durchschlagenden Erfolg, mit einer Partnervermittlung durchzustarten. Ihre Schwester Agnes (Rosmarie Heidorn), Wirtin der Pension „Eschbachblick“, gestattet ihr, die Bar ihrer Pension für ihre „Geschäfte“ zu nutzen. Sie selbst hat den italienischen Kellner Ramon (Heiko Sudmeyer) angestellt, um den Betrieb ihres Gasthauses anzukurbeln.

Schwung bringt ein Trio alleinstehender Damen in den Pensionsalltag: Die Stepp-Tänzerinnen Dorle (Maren Borcherding), Gabriele (Silvia Heidhoff) und Wiebke (Jutta Bottenbruch) wollen sich am Eschbach erholen. Und treffen dort auf Guido Dünnbier (Friedrich Hocke). Der schwer vermittelbare Kunde von Gila ist auf Partnersuche. Landarzt Dr. Lauritzen (Udo Heidhoff) schaut gelegentlich in der Pension vorbei und gerät unfreiwillig in das sich anbahnende Chaos.

Das frische Stück ist gespickt mit witzigen Dialogen und bis in die Nebenrollen passend besetzt: von dem „Stepphöhner-Trio“ bis zum unbedarften Freier und dem feurigen Italiener. Großen Respekt zollen die erfahrenen Spieler den drei Neuzugängen: Merle Horstmann, Maren Borcherding und Jutta Bottenbruch stellen sich souverän und locker der Herausforderung. Sie erwiesen sich als absolute Naturtalente. Christel Haake (Souffleuse), Ronald Behrend (Technik) und Anja Rippe (Maske) unterstützen das Ensemble hinter den Kulissen.

Für Kenner der Szene ist der jährliche Besuch der Freilichtbühne (Mellinghausen-Ohlendorf, Fünfhäuser 36) „Pflicht“. Der Zuschauerraum ist mit 450 bequemen Gartenstühlen bestückt, das Ambiente traumhaft. Überdacht ist das Gelände nicht, daher hoffen die Eschbachtaler auf trockenes Wetter.

Am Samstag, 8. Juli, feiern die Laienschauspieler Premiere, sieben weitere Termine sind an den folgenden Wochenenden geplant. Freitags und samstags beginnen die Vorstellungen um 20 Uhr, sonntags um 16 Uhr. Gruppen ab acht Personen können per E-Mail (info@theater-eschbachtal.de) oder anderthalb Stunden vor den Aufführungen telefonisch (0 42 72 /96 36 54) reservieren. Unter diesen Kontaktdaten sind auch Geschenkgutscheine erhältlich. Am Sonntag, 16. Juli, nutzt die Kirchen- und Kapellengemeinde Mellinghausen-Siedenburg die Freilichtbühne für einen Open-Air-Gottesdienst; er beginnt um 10 Uhr.

Acht Aufführungen sind geplant Samstag, 8. Juli: 20 Uhr

Sonntag, 9. Juli: 16 Uhr

Freitag, 14. Juli: 20 Uhr

Samstag, 15. Juli: 20 Uhr

Sonntag, 16. Juli: 16 Uhr

Freitag, 21. Juli: 20 Uhr

Samstag, 22. Juli: 20 Uhr

Sonntag, 23. Juli: 16 Uhr