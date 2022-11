Erste Exponate finden ihren Platz in der „Heimatstube“

Von: Harald Bartels

Neben einem Schrank voller Ausstellungsstücke in der Heimatstube: Werner Siemers (links) und Sebastian Klare. © Bartels

Mellinghausen – Viel zu tun haben derzeit die Mitglieder des Heimatvereins Mellinghausen-Ohlendorf-Brake-Maasen: Sie richten die „Heimatstube“ her, das neue Domizil des Vereins in der früheren Grundschule in Mellinghausen.

Im September habe man mit dem Renovieren begonnen, berichtet Werner Siemers, der Vorsitzende des Vereins. In einem der früheren Klassenräume habe man bereits mit dem Dekorieren angefangen und die ersten Exponate am ihnen zugedachten Platz untergebracht. Die Publikationen des Vereins – Kalender, Dorfchroniken und ein plattdeutsches Wörterbuch – liegen ebenso aus wie Haushaltsgeräte und ein ganz besonderer Schatz, ein im Ort gefundenes Beil aus der Steinzeit. „Es soll ein kleines Heimatmuseum werden, um die Geschichte und das Brauchtum zu pflegen“, erläutert Siemers.

Allerdings bereite der Fußboden vor den Fenstern noch Probleme, denn durch die Sonneneinstrahlung über die Jahrzehnte habe er sich deutlich verfärbt und müsse ausgetauscht werden. Das erfordere noch einmal schätzungsweise 3 000 bis 4 000 Euro, aber: „Wir haben schon viel Geld in die Hand genommen.“ Der Verein habe beispielsweise eine neue Toilette installieren müssen: Der Kostenvoranschlag dafür aus dem Jahr 2019 habe sich noch auf 19 000 Euro belaufen, nun koste die Maßnahme etwa 22 000 Euro. Glücklicherweise unterstütze der Landschaftsverband Weser-Hunte das Vorhaben mit fast 10 000 Euro, betont der Vorsitzende. Mitte November solle die Toilette fertig sein, ebenso wie die neu einzubauende Fluchttür und die Elektroinstallationen. „Wir hoffen, dass wir Ende des Jahres mit allem fertig sind. Und für März oder April planen wir einen ,Tag der offenen Tür‘, kündigt Werner Siemers an. Vorab werde man die Ausstellung aber schon für die benachbarte Tagespflege, nach Absprache, öffnen.

Insgesamt 317 Quadratmeter im Erdgeschoss des ehemaligen Schulgebäudes liegen nun in der Verantwortung der Gemeinde Mellinghausen; die übrigen Bereiche nutzt das Deutsche Rote Kreuz für die Tagespflege und den Ambulanten Pflegedienst. „Die Gemeinde hat die Umnutzung beim Landkreis Diepholz beantragt und ist für die Umsetzung verantwortlich“, erklärt Bürgermeister Sebastian Klare. Mit dem Heimatverein habe man einen unbefristeten Nutzungsvertrag geschlossen. Allerdings nutzt der Heimatverein nur zwei der vier ehemaligen Klassenräume mit zusammen 137 Quadratmetern Fläche, die beiden anderen stehen örtlichen Vereinen zur Verfügung. „Der Heimatverein ist Ansprechpartner für alle Nutzer“, sagt Klare, beispielsweise die Jugendfeuerwehr Ohlendorf oder die Theatergruppe Eschbachtal.