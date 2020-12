Erdbeben in Staffhorst - Schuld ist die Erdgas-Förderung

Siedenburg – Das vierte niedersächsische Erdbeben 2020 ist am Donnerstagmorgen, 5.11 Uhr, im Raum des Erdgasfeldes Staffhorst registriert worden.

Ein Zusammenhang zwischen Förderung und Erdbeben sei laut Mitteilung des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) als wahrscheinlich. Der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie gibt die Lokalmagnitude (Stärke) des Bebens mit 2,5 an, das LBEG nennt eine Magnitude von 2,4.

Es ist das stärkste der in diesem Jahr gemessenen Beben, gilt auf der Richterskala aber immer noch als „extrem leicht“. Schäden seien bislang nicht bekannt, allerdings sei das Beben hörbar gewesen. Am 29. Januar war in Borstel ein Erdbeben gemessen worden. Es war mit einer Lokalmagnitude von 1,9 deutlich schwächer.

Beobachtungen melden Das LBEG nimmt Beobachtungen zu Erdbeben auf nibis.lbeg.de entgegen.

