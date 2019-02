Borstel - VON MARTINA KURTH-SCHUMACHER . Der Rat der Gemeinde Borstel wurde seinem zweifelhaften Ruf am Donnerstag in vollem Umfang gerecht: Entgleisungen in Ton und Wortwahl von Ratsmitgliedern beider Lager zogen sich durch die dreistündige Sitzung - in bekannter Rollenverteilung: Die Fraktion war sich einig, Ratsherr Harry Brauer, einziges Nicht-Mitglied, stand im Abseits.

Schon die Genehmigung des Protokolls war ein Drahtseilakt, der nach einer halben Stunde mit acht Jastimmen und einer Neinstimme (Harry Brauer) bei einer Enthaltung (Claus Reinert) zu den Akten gelegt wurde (Ratsherr Manfred Tangemann fehlte entschuldigt). Harry Brauer sah seine Redebeiträge nicht korrekt dargestellt. Sein „Vorschlag zur Güte“, die Niederschrift korrigieren zu lassen und zu einem späteren Zeitpunkt darüber abzustimmen, fand keine Mehrheit. Gegenseitige Vorwürfe, Falschaussagen gemacht zu haben bzw. wider besseres Wissen ein Protokoll zu genehmigen, gingen der Beschlussfindung voraus.

Mit neun Jastimmen stellte sich der Rat hinter den Vorschlag der Verwaltung, im Jahr 2020 die Wirtschaftswege „Im Siedener Bruch“ und „Im Mistbruch“ auf einer Länge von 420 beziehungsweise 200 Metern auszubauen. Mittel für den Mistbruch (36 000 Euro) sollen bereits im Haushalt 2019 berücksichtigt werden, falls eine Förderung im Rahmen des EU-Programms „PFEIL“ in Höhe von 22 600 Euro schon vor 2020 erfolgt. Ratsherr Brauer monierte, dass die Fraktion den Bedarf bei einer Ortsbesichtigung festgestellt hatte: „Mein wiederholtes Angebot zur Mitwirkung wurde ignoriert und blockiert.“

Im Übrigen sei die Auftragsvergabe kein Geschäft der laufenden Verwaltung, das man allein dem Bürgermeister überlassen sollte. Sein Antrag auf Beteiligung des Rates wurde abgelehnt.

Neue Garage für Mieterin in Siedenburg

Auch in puncto „Garagenbau am Lehrerwohnhaus“ war sich der Rat weitgehend einig. Nach Umnutzung der Schule kann die Mieterin ihre Garage auf dem Schulhof nicht mehr nutzen. Für 20000 Euro wird per Beschluss Ersatz geschaffen, die Mieterin wird sich laut Bürgermeister Engelbart an den Kosten mit 8000 Euro beteiligen. Harry Brauer nannte die Investition völlig überhöht und unverhältnismäßig.

Der Antrag des Dorfvereins Sieden/Schamwege, eine Parkbank am Denkmal in Sieden wurde angesichts der Haushaltslage um ein Jahr verschoben. Ratsherr Brauer sah es kritisch, dass ein Verein einen solchen Antrag stellt: „Wir haben ein anderes Prozedere beschlossen.“ Er bat außerdem, bei der Aufstellung von Bänken in der Gemeinde die Reihenfolge der Anträge zu beachten. Sein Antrag, in Borstel zwei zusätzliche Straßenlampen zu installieren, wurde mit neun Gegenstimmen abgelehnt.

„Wir halten den jetzigen Stand für ausreichend“, hatte Sandro Wrede im Namen seiner Fraktionskollegen erklärt.

Massiver Streit um Ausgaben in der Gemeinde Borstel

Gegenseitige Anschuldigungen / Rat votiert für Haushaltsplan

„Unsere Gewerbesteuereinnahmen werden 2019 deutlich geringer ausfallen als 2018, die Umlagen sind dagegen sehr hoch, da die Steuerkraft an den Zahlen des letzten Jahres berechnet wird“, erklärte Kämmerin Stefanie Backhaus in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagsabend die negative Entwicklung der finanziellen Lage in der Gemeinde Borstel.

Entnahme aus Rücklage notwendig

Die Entwurfsfassung des Ergebnishaushalts sieht ordentliche Erträge in Höhe von 1 438 100 Euro und ordentliche Aufwendungen von 1 481 400 Euro vor. Außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 1000 Euro einbezogen schließt der Ergebnishaushalt mit einem Minus in Höhe von 44 300 Euro.

Der Bestand der Rücklage ist laut Kämmerin Stefanie Backhaus ausreichend, um diesen Fehlbetrag zu decken. Die drei Teilbereiche des Finanzhaushalts weisen Salden von insgesamt 432 600 Euro aus. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich, die Hebesätze bleiben bei 390 vom Hundert unverändert.

Der Rat Borstel stimmte dem Haushalt bei einer Gegenstimme zu.

Ratsherr Harry Brauer hatte unter anderem den Mitgliedsbeitrag für den Heimatverein infrage gestellt, da dieser nicht bereit ist, die von ihm akquirierten gesponserten Bänke als „Durchlaufspende“ gegen Quittung entgegenzunehmen.

„Wenn ich das befürworte, tritt der Vorstand zurück“, sagte Bürgermeister und Heimatvereinsvorsitzender Engelbart.

Mit neun Ja-Stimmen entschied der Rat, weiterhin einen Jahresbeitrag in Höhe von zehn Euro für den Heimatverein zu zahlen.

Positiv beschied der Rat einen Antrag des Reitvereins Bockhop auf einen Zuschuss für den Erwerb eines Voltigierpferds in Höhe von 1000 Euro, ebenso die Bereitstellung von 7 500 Euro für Renovierungsmaßnahmen im gemeindeeigenen Objekt Sulinger Straße 9.

Den Antrag Harry Brauers, sich von der Bauruine zu trennen, lehnten seine Ratskollegen ab. Das Haus sichere Mieteinnahmen von jährlich 17 000 Euro, sagte Dieter Engelbart, und auch für den seit November leerstehenden Gastronomiebereich habe man bereits ernsthafte Interessenten.

Schwere Vorwürfe standen gegen Engelbart bezüglich der Auftragsvergabe für Straßensplittungen im Raum. Laut Harry Brauer hatte dieser drei Straßenabschnitte „eigenmächtig und ohne Legitimation unter dem Deckmantel ‚Geschäfte der laufenden Verwaltung‘” sanieren lassen.“ Abgesehen davon, dass die Ausführung nicht fachgemäß erfolgt sei, habe Engelbart in dieser Sache seine Kompetenzen überschritten, da der Gesamtauftrag die Höhe der Wertgrenze von 5 000 Euro übersteige. Brauer führte ein Statement der Kommunalaufsicht an, das seine Argumentation untermauerte.

„Das ist Rufmord. Du entschuldigst dich schriftlich, sonst zeige ich dich an“, konterte Engelbart mit einem zweiten Schreiben der Kommunalaufsicht, das ihm die Rechtmäßigkeit seines Handelns bestätigt hatte.

Streitpunkt Anpflanzungen

Einer von vielen Streitpunkten bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Borstel am Donnerstagabend war die Fortsetzung der 2017 einstimmig vom Rat beschlossenen Anpflanzungsmaßnahmen in der Gemeinde. Er hatte für Anpflanzungen und das Anlegen von Blühstreifen 1000 Euro im Haushalt eingestellt.

Ratsherr Harry Brauer sprach von „Lippenbekenntnissen“ des Rates und forderte per Antrag, die Maßnahme umgehend umzusetzen.

Parallel dazu warf er Bürgermeister Dieter Engelbart und Ratsherr Jan Husmann die Verschwendung von Steuergeldern vor: „Es ist eine Pflanzung erfolgt. Materialkosten: 64,74 Euro, Kosten für Arbeits- und Maschinenstunden: 667,58 Euro.“ Er habe dem Rat wiederholt den Vorschlag gemacht, die Pflanzung in Eigenleistung durchzuführen, betonte Brauer. Man hätte viel Geld sparen können und darüber hinaus Spaß gehabt.

„Ohne dich hätten wir vielleicht Spaß gehabt“, konterte Engelbart.

Aus der Mitte des Borsteler Rates wurde Brauer ein „mieser Charakter“ bescheinigt. Er sei ein „armer und gemeiner Wicht“ und solle sich schämen, ein Ratsmitglied derart vorzuführen.

„Die Mittel wurden ordnungsgemäß eingesetzt, das Verfahren war rechtmäßig“, stellte der Rat Borstel bei einer Gegenstimme in der Sitzung am Donnertagabend fest.

