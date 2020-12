Mellinghausen: Karin Stepp teilt ihr Wohnzimmer mit 328 Himmelsboten

Sechs von 328 Engeln, die Karin Stepp in ihrem Wohnzimmer Gesellschaft leisten.

Mellinghausen – Seit Anfang Dezember teilt sich Karin Stepp ihr Wohnzimmer mit 328 Engeln. Drei Tage hat es gedauert, bis die himmlischen Heerscharen wohlgeordnet ihre Stammplätze eingenommen haben.

„Ich sammele Engel seit über 45 Jahren. Und ich liebe sie alle“, sagt die 76-jährige. Nachdem sie den ersten geschenkt bekommen hatte, war ihre Sammelleidenschaft geweckt und damit der Wunsch, die Gesellschaft zu vergrößern. „Die meisten habe ich von meinem Mann bekommen – zu Weihnachten, zu Ostern oder zum Geburtstag. Aber auch Freunde, Verwandte oder Musikschüler haben das eine oder andere Stück zu meiner Sammlung beigesteuert“, erklärt Karin Stepp.

88 Engel mit Geigen und Glocken

Da die Musik seit eh und je ihr Leben prägt, hegt sie ein besonderes Faible für die Instrumentenengel, die sich zu großen und kleinen Orchestern formiert haben. Begleitet von einer „Kapellmeisterin“ an der Kirchenorgel, deren Spieluhrwerk „Stille Nacht“ spielt, musizieren allein 88 Engel mit Geigen und Glocken, Trommeln und Triangeln, Posaunen und Panflöten, Gitarren, Akkordeon, Becken und Schellen.

Die ersten der kleinen Kunstwerke aus der Manufaktur Wendt & Kühn aus Grünhainichen (Sachsen) hat die gebürtige Mecklenburgerin seinerzeit in der damaligen DDR erworben. „Sie haben 1,75 Ostmark gekostet“, sagt Karin Stepp schmunzelnd. Heute sind sie ein Vielfaches wert; weltweit gelten sie als beliebte Sammlerstücke.

+ Karin Stepp aus Mellinghausen stellte in diesem Jahr 328 Engel in ihrem Wohnzimmer auf. © Kurth-Schumacher

Andere Grüppchen, etwa aus der Goldengel-, Lampionengel- oder Margeritenengel-Edition, bevölkern eigens dafür freigeräumte Regale, andere drehen ihre Runden auf Erzgebirgs-Pyramiden. Neben den Miniaturen aus Grünhainichen fällt ein Chor aus stattlichen Goebel-Engeln auf dem Klavier ins Auge. Sie stammen aus einer renommierten Porzellanfabrik aus Oberfranken. Oder die imponierenden Ulmik-Schleifenengel, die das ganze Jahr über ihre Plätze im Wohnzimmer verteidigen. Die porzellanene Formation in der Vitrine hat eine besondere Geschichte: Die Engel stammen aus der Kahla-Manufaktur (DDR) und haben die innerdeutsche Grenze seinerzeit als blinde Passagiere passiert.

In der zweiten Januarwoche verschwinden die Engel in ihren gepolsterten „Betten“ und machen Platz für „Hummelfiguren“, die, unterbrochen von der jahreszeitlich angepassten Osterdekoration, bis zum Beginn der Adventszeit die Stellung halten. Doch noch wird aufgerüstet im Hause Stepp: Eine Woche vor Heiligabend haben sich bereits 61 Himmelsboten auf dem Esstisch versammelt, die schaukelnd auf Mondsicheln, sitzend in Sternen oder reitend auf Sternenschweifen den Tannenbaum schmücken werden.

Im letzten Jahr habe sie viele Gäste gehabt, die sich mit ihr an dem Engelsgewimmel erfreut hätten, sagt Karin Stepp.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen könne sie die Begeisterung in diesem Jahr leider nicht teilen. Ob ihre Sammlung vollständig ist? „Eigentlich ja, denn es wird eng“, sagt die 76-Jährige, denn auch ihre Käthe-Kruse-Puppen und ihre Steiff-Tiere benötigen Raum. Allerdings: Wenn ein neues Meisterstück von Wendt & Kühn auf den Markt komme, werde sie regelmäßig schwach. Und für einen neues Mitglied im Engelorchester rücken die Musiker gern zusammen.