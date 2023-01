Empfang in Siedenburg: Ehrung stellvertretend für viele Helfer

Von: Harald Bartels

Ehrungen beim Neujahrsempfang in Siedenburg (von links): Bürgermeister Detlef Metzlaff, die Geehrten Inna Brodt, Erika Schäfer, Barbara Gerdes und Udo Fulle sowie Ulrich Brümmer, Vorsitzender der Gemeinschaft Aktives Siedenburg. © Bartels

Siedenburg – Die Weltpolitik spielte auch beim Neujahrsempfang des Aktiven Siedenburgs im Amtshaus eine Rolle: Die Ehrung für ehrenamtliches Engagement, ein fester Bestandteil der Veranstaltung, ging diesmal an vier Menschen, die besonders aktiv waren bei der Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine.

„Alles Gute in der Welt geschieht nur, wenn einer mehr tut, als er muss“, zitierte Ulrich Brümmer, Vorsitzender des Aktiven Siedenburgs, Hermann Gmeiner, den Gründer der SOS-Kinderdörfer. Sich einbringen könne auf unterschiedlichen Wegen erfolgen, ob in Vereinen oder Initiativen. Gerade die Vereine, in die er auch die Feuerwehren mit einbezog, lebten das Handeln für das gemeinschaftliche Dorfleben vorbildlich vor, lobte Brümmer – nicht nur die Vorstände, sondern besonders diejenigen, die immer bereitstünden, wenn Hilfe gebraucht werde.

Schon während der Pandemie seien viele Menschen bereit gewesen zu helfen, etwa um kurzfristig Impfmöglichkeiten in der Samtgemeinde zu schaffen. Als man im vergangenen Jahr gedacht habe, es könne nicht mehr schlimmer werden, habe Putin mitten in Europa einen Krieg begonnen. Plötzlich seien da in der Samtgemeinde Menschen gewesen, die Hilfe brauchten, und diese Hilfe sei ganz vielfältig gewesen: Beschaffen von Wohnungen, Hilfe beim Einrichten, Begleitung bei Arztbesuchen oder Behördengängen, zählte er auf. In intensiven habe das Aktive Siedenburg vier Menschen für die Ehrung ausgewählt, sagte Brümmer, aber „sie stehen mit für ganz viele andere – unser großer Dank gilt allen Helfern.“

Für ihr Mitwirken am Weihnachtsmarkt ehrte Ulrich Brümmer (links) Magnus Fortkamp und Claudia Stehfest-Besler. © Bartels

Inna Brodt und Erika Schäfer seien als Ansprechpartnerinnen ganz wichtig, Letztere und Barbara Gerdes als pensionierte Lehrerinnen seien ein Glücksgriff beim Spracherwerb, und Udo Fulle habe mit seinem handwerklichen Geschick oft und schnell geholfen. Aber: „Es liegt an uns allen, die Menschen abzuholen, ihnen das Gefühl zu geben willkommen zu sein und sie zu integrieren“, mahnte Brümmer.

„Wir haben einfach angefangen, ohne zu wissen, was auf uns zukommt – und es kam eine Menge“, sagte Brodt für die Geehrten. Allerdings komme die Hilfe für die Geflüchteten auch den Menschen vor Ort zugute, im Rathaus, beim Einkaufen oder beim Arzt. Zudem gebe es in der Samtgemeinde ganz viele helfende Hände, lobte sie, die Spenden sortieren, Betten beziehen vor der Ankunft der Bewohner, eine Wohnung finden: „Dafür wollen wir Danke sagen.“

Den Abend nutzte Brümmer zudem, um zwei Verantwortliche des Siedenburger Weihnachtsmarkts zu würdigen: Claudia Stehfest-Besler sei wichtig für die Organisation im Hintergrund, kümmere sich unter anderem um Aussteller und das Rahmenprogramm, und Magnus Fortkamp kümmere sich um Auf- und Abbau und beschaffe die Buden und den Baum.

Zuvor hatte Siedenburgs Bürgermeister Detlef Metzlaff die Gäste in der Grafenhalle des Amtshauses begrüßt. Seinen gewohnten Rückblick auf die politischen Ereignisse im Flecken und in der Samtgemeinde dehnte er diesmal auf die drei Jahre seit dem letzten Neujahrsempfang aus. Dabei riss er unterschiedlichste Projekte kurz an und blickte auch voraus: Mit allen für Mitgliedsgemeinden sei die Samtgemeinde in die Dorferneuerung gekommen, und in Kürze werde es Veranstaltungen zu Projekten geben. In 2023 werde der Flecken weiter im Rahmen seiner Möglichkeiten investieren, und im Frühjahr solle das Dorfzentrum eröffnet werden: „Ob es Erfolg hat, hängt von uns allen ab“, betonte Metzlaff.