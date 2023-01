Einführungsgottesdienst für Pastor Horst Busch in Mellinghausen

Von: Harald Bartels

In der Johannes-der-Täufer-Kirche wird Horst Busch am Sonntag als neuer Pastor für die Kirchen- und Kapellengemeinde Mellinghausen-Siedenburg eingeführt. © Bartels

Mellinghausen – Die Zeit des Übergangs endet am kommenden Sonntag, 22. Januar: Im Gottesdienst, der um 15 Uhr in der Johannes-der-Täufer-Kirche in Mellinghausen beginnt, wird Pastor Horst Busch in sein Amt als dauerhafter Seelsorger für die Kirchen- und Kapellengemeinde Mellinghausen-Siedenburg eingeführt.

Der Gemeinde ist Busch seit Langem bekannt, hat er doch als „Springerpastor“ des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz im Mai 2021 hier die Vakanzvertretung übernommen. Die Kirchengemeinde sei nach dem Abschied seines Vorgängers Pastor Burkhard Westphal „durchgerüttelt“ gewesen: „Niemand war mit der Situation zufrieden, alle waren unglücklich mit der Entwicklung, das war emotional.“ Seine ersten Schritte hätten darin bestanden, viel mit den Menschen zu reden, erinnert sich Busch: „Es ging nicht um mich – ich kam als Vakanzvertreter, um die Situation zu managen.“ Im ersten Jahr habe ein dauerhafter Verbleib auch gar nicht zur Debatte gestanden. „Dass es am Ende so kam, war Schicksal oder eine glückliche Fügung.“

Sehr beeindruckt habe ihn, wie sich die Menschen engagieren, beispielsweise sei sofort das Pfarrhaus für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung gestellt worden. Die Gemeinde sei da von seinem Vorvorgänger Pastor Klaus Kenneweg sehr geprägt worden: Es gebe viele Menschen, die sehr interessiert und ansprechbar seien für neue Projekte und Aktionen. Außerdem: „Unser Gemeindebrief heißt ,Kirche im Dorf‘, aber die Kirche ist tatsächlich in den Dörfern verwurzelt, das zeichnet die Gemeinde aus.“ Die habe zudem freiwillig auf eine halbe Pfarrstelle verzichtet, um den Kirchengemeindeverband Sulinger Land voranzubringen. „Dieses Engagement und die Bereitschaft, über den Tellerrand zu gucken, war ausschlaggebend für meine Bewerbung.“

Die Springerstelle habe von der von der Landeskirche Hannover ohnehin nur eine fünfjährige Finanzierung gehabt, die Ende 2022 auslief. Zu der Zeit, als er sich für eine neue Stelle habe bewerben müssen, sei die Regionallösung mit dem Kirchengemeindeverband in Vorbereitung gewesen, und so sei ihm die Entscheidung leicht gefallen: „Das ist eine tolle Aufgabe in einer tollen Gemeinde“, betont der 57-Jährige.

Er habe das Glück, dass er als Vakanzvertreter von Anfang an in diesem Prozess dabei gewesen sei. „Allen Beteiligten war klar: Es geht nur noch zusammen. Das finde ich sehr spannend, auch wenn es kein Spaziergang wird.“

Dass es sich bei der Position in Mellinghausen nur noch um eine halbe Stelle handelt, komme ihm familiär sehr entgegen, zudem sei er noch mit einer Viertelstelle als Springer im Kirchenkreis tätig. Ein weiterer Vorteil: Seine Mutter lebe in seinem Geburtsort Rehburg und könne ihn besuchen, wenn er einen Gottesdienst hält – „so nahe war ich ihr als Pastor noch nie.“ Dennoch sei ihm wichtig gewesen, dass der Kirchenvorstand bei der Besetzung der Stelle eine Wahl hatte.

„Für meine Gemeinde möchte ich ein verlässlicher Ansprechpartner und Seelsorger sein“, sagt Busch, „das ist mir ganz wichtig.“ Daher sei er dienstags und donnerstags im Pfarrhaus ansprechbar sowie per E-Mail (horst.busch@evlka.de) und Telefon (01 71 / 6 82 97 70).

Seine Hauptaufgabe werde sein, die Zusammenarbeit mit den anderen Kirchengemeinden im Verband mit auf den Weg zu bringen, kündigt Busch an: „Ich kann nicht so präsent sein wie meine Vorgänger, dafür werden hier deutlich mehr Prediger sein als früher.“ Die Konfirmandenarbeit sei zudem künftig Aufgabe der Regionaldiakonin Rielana Sundermeier.

Gerade sei er dabei, seine Dienstwohnung in Siedenburg einzurichten. Er freue sich auf seine Arbeit: „Die Vakanzvertretung hat viel Spaß gemacht, aber ich finde es auch schön, mal wieder einen Anker zu haben.“