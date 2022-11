Ein Weltmeisterteam aus Borstel

Hundesport

+ © Karola Schäfer-Jenk Auf dem Siegertreppchen: Nico Kertzinger mit Hündin Nitra vom Eisernen Kreuz. © Karola Schäfer-Jenk

Borstel – Mit Pokalen und einem Titel kehrten Nico Kertzinger und seine Hündin Nitra vom Eisernen Kreuz aus dem dänischen Randers zurück ins heimische Borstel: Das Team siegte bei der Weltmeisterschaft der Weltunion der Schäferhundvereine (WUSV).

Als Vizemeister der Deutschen Titelkämpfe hatten sich beide für die fünf Tage dauernden Meisterschaften an der dänischen Ostseeküste qualifiziert. Dort maßen sie sich mit mehr als 100 Teams aus über 30 Nationen. Am Ende genügten drei Punkte Vorsprung für den Erfolg vor zwei slowakischen Startern. Mit dem Nationalteam belegten Kertzinger und Nitra darüber hinaus den zweiten Platz hinter der Vertretung der Slowakei.

Im Rahmen des Wettkampfs hatten die Teilnehmer, jeweils ein Hund mit Hundeführer, drei Disziplinen zu meistern. In der Disziplin „Fährte“ muss das Tier eine gut eine Stunde vorher gelegte, etwa 800 Schritt lange Fremdfährte absuchen, auf der drei Gegenstände liegen. Dabei wird es an einer zehn Meter langen Leine geführt und darf die Fährte trotz etwaiger Wildspuren und unbeeinflusst von der Witterung nicht verlassen. „Der Hund muss Schritt für Schritt mit tiefer Nase jeden Fußtritt exakt ausarbeiten und die Gegenstände durch Verweisen, also Hinlegen, anzeigen“, erläutert Kertzinger. In Randers sei das besonders schwierig gewesen, aber das stürmische und regnerische Wetter habe allen Teams Probleme bereitet; Nitra habe jedoch die zweithöchste Wertung erhalten.

+ Über verschiedene Hindernisse musste Nitra Dinge apportieren im Rahmen der Disziplin „Unterordnung“, zu der auch verschiedene weitere Übungen gehörten. © Brian Aghajani

In der zweiten Disziplin unter dem Titel „Unterordnung“ sind verschiedene Übungen zu absolvieren. Dabei muss der Hund auf Kommando nach Zuruf an den Hundeführer bei Fuß laufen, sich aus der Bewegung hinsetzten oder aus dem Laufschritt die Anweisung „Platz“ oder „Steh“ befolgen. Hinzu kommen Apportierübungen, bei denen das Tier Gegenstände über verschiedene Hindernisse hinweg zum Hundeführer bringen muss. Eine weitere Übung erfordert, dass der Hund 40 Meter schnell von seinem Führer wegläuft und sich dann auf Kommando hinlegt. Alle Übungen müsse der Hund „freudig, schnell und aufmerksam mit seinem Hundeführer ausführen“, erläutert Kertzinger, wobei besonders Harmonie, Geschwindigkeit und die korrekte Ausführung bewertet würden. Eine besondere Schwierigkeit ist die Abschlussübung der Disziplin, bei der sich der Hund hinlegen muss, während sich sein Führer außer Sichtweite bewegt. In dieser Position muss das Tier bleiben, während ein anderer Hund seine Übungen absolviert, wobei es sich neutral und friedlich zu präsentieren hat.

Dritte Disziplin ist der „Schutzdienst“. Dabei hat der Hund sechs Verstecke abzusuchen, um einen Scheintäter zu finden, der durch Verbellen angezeigt wird. Außerdem muss er Flucht- und Angriffsversuche unterbinden, indem er den Schutzarm fasst und auf Kommando wieder loslässt. Weiterhin gehören Übungen zum Abführen des Scheintäters mit dazu. Hier habe Nitra ihre hervorragenden Qualitäten und ihren exzellenten Ausbildungsstand zeigen können und dafür die Höchstbewertung „Vorzüglich“ und das beste Punktergebnis erhalten, berichtet Kertzinger. „Nitras Stärke ist die Ausgewogenheit zwischen Triebverhalten und Gehorsam. Des Weiteren überzeugt sie durch ihr Sozialverhalten und ihr ausgeglichenes Wesen in allen Umweltsituationen. Das macht sie perfekt für Sport und Familie“, lobt er.

+ Freude nach der Siegerehrung bei Nico Kertzinger und Hündin Nitra vom Eisernen Kreuz. © Karola Schäfer-Jenk

Der Erfolg mit Nitra, die aus seiner eigenen Zucht stammt, war für den 39-Jährigen der erste Einzeltitel bei einer Weltmeisterschaft. Bereits 2017 durfte er als Züchter mitjubeln, als Reiner Naschke aus Hibben mit Nitras Mutter Debby vom Eisernen Kreuz Weltmeister wurde.

„Ich möchte mich bei meinen Vereinskameraden und dem Trainingsteam bedanken, die mich zu jeder Zeit unterstützt und auch in Dänemark vor Ort mitgefiebert haben“, sagt Kertzinger. Ein besonderer Dank gelte dem SV Nendorf, dessen Sportplatz als gelegentliches Trainingsgelände zur Verfügung stand. „Nitra hat ihre sehr stabile Saison gekrönt“, freut er sich. Die Vorbereitung habe bereits im Winter begonnen, und im April folgte der Sieg bei den Landesmeisterschaften. Nach mehreren erfolgreichen Wettkämpfen gelang bei der Bundessiegerprüfung im September in Karlsruhe mit dem Vizemeistertitel die Qualifikation für die Deutsche Nationalmannschaft.

Bereits als kleines Kind sei er hundebegeistert gewesen, erzählt Nico Kertzinger, ein gebürtiger Nienburger. Nachdem er Hunde auf dem Trainingsplatz gesehen habe, sei der Wunsch entstanden, einen eigenen Hund zu haben und auszubilden: „Bereits damals war ich fasziniert von der Zusammenarbeit zwischen Hund und Hundeführer und der Lernfähigkeit der Hunde.“ Im Alter von elf Jahren habe er 1994 mit dem Hundesport begonnen und drei Jahre später sei er erstmals bei einer Deutschen Meisterschaft gestartet, und nach der Premiere 2003 folgte 2010 die zweite WM-Teilnahme. Inzwischen kann Kertzinger auf Erfolge als mehrfacher Landesmeister, mehrfacher Deutscher Jugendmeister, zweimal Deutscher Vizemeister, einmal Platz 4 und einmal Platz 6 zurückblicken.

Die Zucht mit seinem Zwinger „vom Eisernen Kreuz“ habe sich 2010 ergeben, als der erste Wurf gefallen sei, aber es sei eine „reine Hobbyzucht und Liebhaberei“, sagt Kertzinger. Er sei ausgebildeter Hundeführer bei der Bundeswehr gewesen, und ist jetzt – ohne Hunde – im öffentlichen Dienst tätig.