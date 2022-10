Ein Stück Zukunftssicherung für die Gemeinde Maasen

Von: Harald Bartels

Teilen

Der Spielplatz soll zu einem Bauplatz werden, sobald es ein ernsthaftes Interesse an der Fläche gibt. © Bartels

Maasen – 437 Einwohner weist das Niedersächsische Landesamt für Statistik zum Stichtag 30. Juni dieses Jahres für die Gemeinde Maasen aus. Gerne dürften es mehr werden – doch die Entwicklungsmöglichkeiten für den Ort sind beschränkt.

„Die Kommunen sind da miteinander in Konkurrenz“, weiß Bürgermeister Dr. Fred Könemann. Das sei schon innerhalb der Samtgemeinde Siedenburg so, aber außerhalb noch stärker. Auch in Maasen wolle man Flächen anbieten, damit Menschen hier bauen können. „Die Nachfrage ist da“, ergänzt Bernd Borchers, zweiter stellvertretender Bürgermeister.

Einzig an verfügbaren Bauplätzen mangelt es: Das bestehende Baugebiet sei lange leer geblieben und dann schnell voll geworden, sagt Könemann, und nun falle ein möglicher Bauplatz weg, weil aufgrund der veränderten Rechtslage noch ein Regenrückhaltebecken gebaut werden müsse.

Bereits 2016 hatte der Rat beschlossen, einen kaum noch genutzten Spielplatz an der Straße „Im Flüth“ zu verlegen, um das Gelände als Bauplatz vermarkten zu können. Allerdings: Aufgrund der relativ geringen Größe des Grundstücks habe es bisher noch keinen ernsthaften Interessenten gegeben.

„Die möglichen Flächen für Baugebiete sind beschränkt, und auch eine Lückenbebauung ist nur schwer möglich“, stellt Fred Könemann fest. Mehr als freundliche Anfragen bei den Eigentümern seien derzeit nicht möglich, denn verkauft werde zumeist nur, wenn Geld benötigt wird. Derzeit sei die Gemeinde jedoch in konkreten Verhandlungen für eine Fläche, auf der bis zu zehn Bauplätze entstehen könnten.

Die Mittel für ein neues Baugebiet wären bilanziell im Haushalt verfügbar, bekräftigt der Bürgermeister, und „sie in Immobilien umzusetzen, wäre ein Stück Zukunftssicherung für Maasen.“ Bisher habe man auf das Geld sogar Strafzinsen zahlen müssen: „Die Gemeinde steht gut da, und wir sind alle froh, dass wir – trotz unterschiedlicher Meinungen – gesittet miteinander umgehen.“

Die Umstände mit steigenden Preisen in allen Bereichen bremsen jedoch, denn damit wird auch die Erschließung teurer, und die anfallenden Kosten würden auf die Käufer über den Quadratmeterpreis umgelegt. Somit werde es unwahrscheinlicher, dass jemand ein Baugrundstück in Maasen kauft. Und: „Man bindet Geld in einem Baugebiet und weiß nicht, wie schnell man es vermarkten kann“, gibt Ratsmitglied Kai Bultmann zu bedenken. Darüber hinaus sei auch nicht klar, wie rasch die nötigen Ressourcen in Planungsbüros für die erforderlichen Planungsleistungen bereitstünden, fügt Könemann hinzu. Sicher sei aber: „Wir brauchen dringend eine Ratssitzung, um alle Mitglieder auf den neuesten Stand zu bringen“, sagt Bernd Borchers.