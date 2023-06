Schützenfest in Borstel: Ein „Horst vom Dorf“ und ein vereitelter Einbruch

Von: Martina Kurth-Schumacher

Das sind die neuen Regenten im Schützenreich Borstel. Daniel Wismer (3. v. re.) ist der neue Schützenkönig. © Kurth-Schumacher

Der Schützenverein Borstel feiert seinen neuen König - und auch seine Nachtwache. Denn die vereitelt offenbar einen Einbruch.

Borstel – Er werde überall im Dorf „unser Horst“ genannt, hatte Daniel Wismer beiläufig beim Buntmachen seiner Königsburg erzählt, und schon war der passende Beiname für den neuen Regenten des Schützenreichs Borstel gefunden. Vorsitzender Klaus-Dieter Peth proklamierte ihn als „König Daniel, der Horst vom Dorf“.

Majestät Daniel regiert zusammen mit Birte Meyer; Jan Husmann und Michael Menze, zweit- und drittbeste Schützen der Saison, begleiteten das Königspaar als Fahnen- bzw. Scheibenträger. Während die „großen“ Majestäten am Samstag im Mittelpunkt standen, war es am Sonntag Kinderkönig Leandro Marquart. Beide wurden mit musikalischer Begleitung des Spielmannszugs Doldorf zum Festplatz geholt.

DJ Gordon aus Herford sorgte bis in den frühen Sonntagmorgen für Stimmung. Eine gute Entscheidung sei die Sicherung des Platzes durch eine Nachtwache gewesen, sagte Klaus-Dieter Peth. Ganz offensichtlich hätte der Sicherheitsdienst potentielle Diebe von einem Einbruch abgehalten.

Der Vorstand zeigte sich mit dem Besuch am Samstag sehr zufrieden, am Sonntag hätte er sich mehr Gäste gewünscht. Lücken gab es in der jüngeren Generation, da die Jugendfeuerwehr beim Kreis-Jugendfeuerwehrtag in Brockum gemeldet war.

Angebote für die Zielgruppe – vor allem Familien mit Kindern – gab es genug: Die Schaustellerfamilie Weber war auf dem Thingplatz mit Pfeilwurfbude und Ständen vor Ort. Dieses Mal hatte sie auch ihr nostalgisches Kinderkarussell aufgebaut. Das Unternehmen „Erlebnis Fun Event Service“ komplettierte das Ambiente mit einer großen Hüpfburg.