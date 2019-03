Eigentümlicher Sound-Mix berührt

Bach-Tage in Borstel: Publikum hört zwei Konzerte gleichzeitig

+ Die Mitglieder des Querflötenorchesters „Neusilber“ stellten, „mit Verstärkung“, ihr großes Talent unter Beweis. Foto: Kurth-Schumacher

Borstel - Von Martina Kurth-schumacher. „Sie hören heute zwei Konzerte gleichzeitig. So etwas hat es noch nie gegeben“, kündigte Sebastian Lauckner den Gästen an, die sich am Montagabend zum zweiten Konzert im Rahmen der Bach-Tage in der Sankt-Nicolai-Kirche in Borstel eingefunden hatten. Unter seiner Leitung boten ihnen das Querflötenorchester „Neusilber“ der Kreismusikschule sowie Christian Lauckner (Klavier), Anja Lauckner und Femke Wagner (Oboe), Viktor Gutu (Fagott) und Stephan Schrader (Querflöte) ein einmaliges Klangerlebnis: Das Orchester spielte Bachchoräle, Christian Lauckner zeitgleich Präludien, Inventionen und Sinfonien aus Bachs Werksammlungen „Wohltemperiertes Klavier“ und „Aufrichtige Anleitung“ – in Arrangements aus seiner Feder.