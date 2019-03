Ehrung für Meyer und Menke

Brake: Versammlung des Hegerings / Beteiligung an Pilotprojekt

+ Herbert Meyer, Bernhard Winalke, Stefan Schwier und Werner Menke (von links).

Brake – Gemeinsam mit den Jägern in den Abendstunden auf die Pirsch zu gehen, um heimisches Wild zu beobachten – das ist bisher ein nachgefragtes Ferienspaßangebot. Und eines, das der Hegering Brake deshalb auch in diesem Jahr wieder anbieten will. Das berichtete Hegeringleiter Bernhard Winalke bei der jüngsten Versammlung.