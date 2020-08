Ehejubilare kennen sich seit Kindertagen

Siedenburg – Jung gefreit, nicht gereut: Das Sprichwort ist „maßgeschneidert“ für Edeltraud und Helfried Leußner. Dankbar, zufrieden und in enger Verbundenheit feiern die Eheleute am Mittwoch das Fest der diamantenen Hochzeit.

Edeltraud Leußner, geborene Thiermann (Jahrgang 1941) und Helfried Leußner (Jahrgang 1940) stammen aus dem schlesischen Kammerswaldau (Kreis Hirschberg/Riesengebirge), wo sie bereits zusammen den Kindergarten besuchten. 1946 mussten sie ihre Heimat verlassen. Die Flucht ihrer Familien endete in Scharringhausen. Hier gingen Edeltraud und Helfried Leußner in die zweiklassige Volksschule. „Gefunkt“ hat es zwischen ihnen schließlich 1958, auf dem Schützenfest in Bahrenborstel.

Die diamantene Braut erhielt auf der Kochschule in Kirchdorf das Rüstzeug für ihre späteren Aufgaben als Familienfrau. Parallel dazu war sie bei Landwirten beschäftigt und ging in Privat- und Geschäftshaushalten in Stellung. Gefragt waren ihre Dienste als Kindermädchen – etwa in der Bäckerei Bokelmann (heute Niemeyer), wo sie auch in der Backstube aushalf.

Helfried Leußner absolvierte in Kirchdorf eine Ausbildung zum Kfz-Schlosser und arbeitete dort ein Jahr als Geselle. Am 5. August 1960 gaben sich die Eheleute das Jawort. Ihr Lebens- und Arbeitsmittelpunkt wurde Siedenburg: Helfried Leußner belieferte als Gemüsefahrer bei „Früchte-Twarloh“ (Firma Heidorn) fast 40 Jahre Lebensmittelgeschäfte, Gastwirtschaften und zeitweise auch die Bundeswehr.

16 Jahre wohnten die Eheleute zur Miete, bis sie 1977 das Haus von Lehrer Ordemann an der Speckenstraße erwarben. Drei Kinder machten ihr Glück komplett: Sohn Harald und Schwiegertochter Birgit leben heute in Hamburg, Tochter Sabine Choroba mit Detlev Ruff in Sulingen, Tochter Martina Goldstein und Schwiegersohn Torben in Rathlosen. Ganzer Stolz der Jubilare ist ihr Enkelsohn Hannes, mit dem sie oft und gern Zeit verbringen.

Langeweile? Fehlanzeige. Edeltraud Leußner ist seit Jahrzehnten in zwei Siedenburger Haushalten als Reinigungskraft im Dienst, Helfried Leußner als Auslieferungsfahrer der örtlichen Apotheke. Das Engagement in Sport-, Schützen-, Verschönerungsverein und DRK setzt Höhepunkte in ihrem Alltag. Die diamantene Braut hält sich mit Turnen fit, Ehemann Helfrieds „Jungbrunnen“ ist das Singen in der Gemeinschaft der „Lustigen Siedesänger“ und die Beschäftigung mit den Neuen Medien. Ihre gemeinsame Leidenschaft ist der Garten, beide unternehmen außerdem regelmäßig größere Touren mit dem Fahrrad. Urlaubsreisen in ferne Länder gehören der Vergangenheit an: „Wir haben alles gehabt, wir vermissen nichts.“ Der enge Zusammenhalt der Familie und das gute Einvernehmen mit den Nachbarn sind „Wohlfühlfaktoren“. Wegen der coronabedingten Beschränkungen verschieben Edeltraud und Helfried Leußner das Fest ihres Ehejubiläums auf 2021. Zusammen mit ihren 80. Geburtstagen haben sie dann dreifach Grund zu feiern.