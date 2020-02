Durchweg positive Effekte

Mellinghausen – Seit dem 1. Dezember 2018 ist die 1925 gegründete Ortsfeuerwehr Mellinghausen der Ortsfeuerwehr Brake als Löschgruppe angegliedert. Die Maßnahme war von langer Hand vorbereitet – ein schwerer Schritt, aber rückblickend auf ein Jahr Praxiserfahrung mit durchweg positiven Effekten.

„Wir hatten viele Aktive, konnten aber die Führungspositionen nicht mehr besetzen“, erinnert sich Stefan Hollmann. Er war seinerzeit stellvertretender Ortsbrandmeister und ist heute Führer der Löschgruppe. Das Gros der 30 Kameraden habe den Weg positiv begleitet. Grünes Licht gab es auch aus Brake. „Wir haben uns gefreut, sehr gut ausgebildete und motivierte Leute dazuzubekommen“, unterstreichen Ortsbrandmeister Axel Bodenstab und sein Stellvertreter Mathis Meyer.

Durch den Zusammenschluss ist die Braker Wehr auf 72 Aktive angewachsen, laut Axel Bodenstab ist sie damit die achtstärkste Ortsfeuerwehr im Landkreis. „Wir waren immer schon gut aufgestellt und haben uns weiter verstärken können: Auf Samtgemeindeebene haben wir die meisten Atemschutzgeräteträger und die beste Tagesverfügbarkeit“, erklärt der Ortsbrandmeister. Gestiegen sei allerdings der Aufwand für die Verwaltung und die Ausarbeitung der Dienste; auch in dieser Beziehung erfahre man aber tatkräftige Unterstützung aus Mellinghausen. Ein weiteres „Luxusproblem“ nennt Mathis Meyer: „Es ist schwierig, für so viele Leute einen passenden Raum für Lehrgänge zu finden.“

Einig sind sich die Führungskräfte, dass die Zusammenführung problemloser vonstattenging, als gedacht. „Wir haben mit mehr Verlust und Widerstand gerechnet“, sagen sie. Innerhalb kürzester Zeit habe sich der Gedanke durchgesetzt: „Wir sind ‚eins‘.“ Die Dienste finden abwechselnd in Brake und Mellinghausen statt, bei den Übungen und der Hydrantenpflege werden gemischte Gruppen zusammengestellt, damit sich, wie Stefan Hollmann erläutert, „jeder überall auskennt.“ Bei den Wettkämpfen ist die Feuerwehr 2019 noch mit zwei ortsgebundenen Löschgruppen angetreten, die Vorbereitungen haben sie jedoch gemeinsam absolviert. Dass sich auch die Alterskameraden beider Feuerwehren annähern, freut das Kommando besonders. Mittelfristig plant die Führung die Erweiterung des Fördervereins der Löschgruppe Mellinghausen auf den Bereich Brake. Für die Zukunft hoffe man auf die Investition der Samtgemeinde in das Equipment. „Wir sind die mitgliederstärkste Feuerwehr, haben aber kein wasserführendes Fahrzeug“, sagt Axel Bodenstab und setzt schmunzelnd hinzu: „Bis auf Weiteres müssen wir improvisieren: In den Sommermonaten steht ein Anhänger mit 1 000-Liter-Container Wasser bereit, damit wir schnell einsatzfähig sind.“ Mit ihren TSF sei die Feuerwehr auf Löschbrunnen oder Hydranten angewiesen, und letztere verfügten nicht mehr über den erforderlichen Wasserdruck.

Für den 6. September plant die Feuerwehr in Mellinghausen einen „Tag der offenen Tür“. Mathis Meyer: „Wir werden die Feuerwehr und ihre Nachwuchsarbeit sowie Fahrzeuge und Ausstattung präsentieren. Außerdem bereiten wir Aktionen vor, die Einblicke in unseren Alltag geben.“ Auch wenn die Ortsfeuerwehr Brake keine Nachwuchssorgen hat: Öffentlichkeitsarbeit ist und bleibt aktuell.