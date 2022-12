Drei neue Wohnbauplätze in Staffhorst in Aussicht

Von: Harald Bartels

Aufgrund von Sicherheitsmängeln ist der Spielturm am Sportplatz in Harbergen derzeit gesperrt, er soll im kommenden Jahr instandgesetzt werden. © Bartels

Staffhorst – Mit großer Einmütigkeit fasste der Rat der Gemeinde Staffhorst am Donnerstagabend seine Beschlüsse.

Die Mitglieder (Lena Bartels fehlte entschuldigt), befassten sich zunächst mit der Aufstellung eines Bebauungsplans für die Dienstborsteler Straße. Hier sollen drei Wohnbauplätze entstehen mit jeweils etwa 1 000 Quadratmetern Fläche.

Möglich geworden sei das durch einen Flächentausch mit Kostenausgleich, erläuterte Bürgermeister Torsten Güber. Für die Gestaltung der Neubauten habe man bereits viele Festsetzungen getroffen, ergänzte Marvin Campe, denn weil damit eine Baulücke gefüllt werde, sollten sich die Gebäude den örtlichen Gegebenheiten anpassen. Angepasst werden mussten die Planungen, weil die Einbindung eines Regenrückhaltebeckens zu berücksichtigen war; somit wurde ein erneuter Aufstellungsbeschluss nötig. Den fällten die Ratsmitglieder einstimmig und leiteten damit die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ein.

Ebenfalls einstimmig genehmigten sie die Änderung der Richtlinie für die Aufnahme von Krediten und zur Umschuldung von Krediten. Damit geschaffen wird die Möglichkeit, dass sich die Mitgliedsgemeinden und die Samtgemeinde Siedenburg gegenseitig Darlehen geben können, wenn entsprechende Mittel vorhanden sind. „Davon können alle nur profitieren“, war sich Marvin Campe sicher.

Keinen Diskussionsbedarf gab es ebenso vor einstimmigen Beschluss, eine Vereinbarung mit der Samtgemeinde über den Betrieb eines gemeinsamen Bauhofes zu schließen. Am Bauhof selbst ändert sich damit nichts, die Vereinbarung ermöglicht nur, dass dessen Leistungen auch weiterhin umsatzsteuerfrei erfolgt.

Redebedarf gab es dagegen über einen Antrag des SV Staffhorst. Zu dessen Sportanlagen in Harbergen gehört ein Spielplatz, der derzeit nach einer Sicherheitsinspektion gesperrt ist. Für die nötigen Reparaturen liegt ein Kostenvoranschlag in Höhe von 1 000 Euro vor; dazu beantragte der Verein einen Zuschuss in Höhe von 900 Euro von der Gemeinde.

Dass die Gemeinde 90 Prozent der Kosten übernehmen solle, ließ Elisabeth Hastrup-Kiil stutzen. Sie erkundigte sich, ob der Sportverein das Geld nicht zur Verfügung habe. Durch Corona seien dessen Reserven angegriffen worden, erläuterte der Bürgermeister, vor allem aber werde der Spielplatz nicht nur während der Sportwerbewoche genutzt, sondern das ganze Jahr über. Es gebe sonst keinen Spielplatz in der Gemeinde, merkte Volker Niebuhr an, und der Verein trage auch den Unterhalt der Anlage. Schließlich: „Einen eigenen Spielplatz zu bauen wäre teurer.“

Der Antrag auf Unterstützung wurde einstimmig angenommen, die Mittel werden im Haushalt 2023 bereitgestellt.

Mit fünf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung (Elisabeth Hastrup-Kiil) beschloss der Rat, die kürzlich veröffentlichte Staffhorster Dorfchronik mit einem Betrag von 3 000 Euro zu unterstützen. Diese Summe war Herausgeber Jens Schaper bereits in Aussicht gestellt worden, und er habe alle Vorgaben erfüllt, hielt Torsten Güber fest: „Es ist ein sehr schönes Buch geworden, hinter dem viel Arbeit steckt – das hat Anerkennung verdient.“

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand ein Antrag der Motorsportgemeinschaft (MSG) Sulinger Land bezüglich der 34. ADAC Actronics Rallye Sulingen am 5. und 6. Mai des kommenden Jahres. Wie Karsten Kniehase für die MSG erläuterte, soll die Rallye am Samstag, 6. Mai, vormittags zweimal über Straßen in Dienstborstel und Harbergen führen. Diesmal verlaufe die Strecke komplett auf Asphalt, da die Ausbesserung von Schäden auf Schotterstrecken zu aufwendig sei. An der Strecke würden voraussichtlich zwei Punkte eingerichtet, von denen Zuschauer eine gute Sicht auf das Geschehen haben.

„Wir haben das in den vergangenen Jahren positiv begleitet, wenn die Anwohner einverstanden sind und eventuelle Schäden hinterher beseitigt werden“, sagte Torsten Güber, „und der überwiegende Teil der Bevölkerung sieht das sehr gerne.“ Die Veranstaltung sei eine Bereicherung für das Dorf, stimmte Marvin Campe zu. Er sehe kritisch, dass in Staffhorst am Samstagvormittag gefahren werden soll, weil das für viele Menschen die Haupteinkaufszeit sei, merkte Volker Niebuhr an. Man werde bei Bedarf für Anwohner Zeitfenster einrichten, in denen sie die Strecke passieren können, sicherte Karsten Kniehase zu. Der Rat erklärte einstimmig sein Einverständnis.