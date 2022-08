Dienstbeginn bei den „Mini-Löschern“ in Siedenburg

Von: Harald Bartels

Verschiedene Spiele rund um das Thema Wasser begeisterten die Kinder. © Bartels

Siedenburg – Mit einem Schnuppertag nahm die Kinderfeuerwehr „Mini-Löscher“ der Samtgemeinde Siedenburg am Mittwoch ihren Dienst nach der Sommerpause wieder auf.

Rund 20 Kinder, sowohl aktuelle Mitglieder als auch interessierte Neuzugänge, nutzten die Gelegenheit, um einen Blick in das Siedenburger Feuerwehrhaus und auf die Feuerwehrfahrzeuge zu werfen. Im Mittelpunkt standen aber verschiedene Spiele, bei denen sich die Kinder etwas abkühlen konnten: Mit der Kübelspritze wurde auf Dosentürme geschossen, per Schwamm sollte Wasser über einen Hindernisparcours transportiert werden, und Zusammenarbeit war gefragt, als sie über einen Streifen Klarsichtfolie Wasser in einem Eimer lenken mussten.

Der Schnuppertag war zugleich die erste Aktion der Kinderfeuerwehr unter neuer Führung, denn beim letzten Dienst vor den Sommerferien war Melanie Hake, die seit der Gründung 2012 das Amt der Kinderfeuerwehrwartin innehatte, verabschiedet worden. Ihr folgt ihre bisherige Stellvertreterin Christina Hollmann nach, und sie wird unterstützt von jetzt zwei Stellvertretern mit Rena Delekate und Helge Kühling.

Zielschießen mit der Kübelspritze beim Schnuppertag der Kinderfeuerwehr „Mini-Löscher“ in Siedenburg. © Bartels, Harald

Rund 50 Kinder umfassten die „Mini-Löscher“ derzeit, so Kühling, dazu 14 Betreuer. Von ihnen seien einige neu, zumeist ehemalige Jugendfeuerwehrbetreuer, die sich nun – aufgrund ihres eigenen Nachwuchses, in der Kinderfeuerwehr engagierten. Erfreulicherweise habe der Zuspruch zu den „Mini-Löschern“ auch unter Corona nicht nachgelassen: „Wir haben im Rahmen der Möglichkeiten unsere Dienste gemacht.“ Dabei habe man sich an den „Schulkohorten“ orientiert – auch wenn das zur Folge hatte, dass sechs verschiedene Gruppen an zwei Diensttagen betreut werden mussten. In den Zeiten, in denen keine Dienste möglich waren, habe man den Kontakt zu den Kindern gehalten durch verschiedene Aktionen wie das Verteilen von Adventskalendern, denn „Onlineangebote sind einfach noch nichts für die Altersgruppe.“

Nun sind wieder reguläre Dienste möglich, allerdings gibt es seit dem Frühjahr einen neuen Zeitpunkt dafür: Statt donnerstags treffen sich die Mitglieder nun mittwochs am Feuerwehrhaus in Siedenburg. Der Mittwoch sei der traditionelle Tag für viele Jugendfeuerwehren und Feuerwehren, erklärt Kühling, „und so kommen wir uns nicht mehr mit den Sportvereinen ins Gehege.“

Ihren „runden Geburtstag“ wollen die „Mini-Löscher“ in diesem Jahr noch feiern, allerdings mit einer internen Veranstaltung: Für den 16. September ist eine Übernachtung in der Sporthalle geplant.