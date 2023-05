Letzte Chance für „Tante Enso“ in Siedenburg

Von: Martina Kurth-Schumacher

Die „Spielregeln“ von „myEnso“ erklärte Thorsten Bausch (rechts), hier mit stellvertretendem Bürgermeister Steffen Gerdes (Mitte) und Gemeinderatsmitglied Stefanie Focke. © Kurth-Schumacher

Siedenburg – Kommt „Tante Enso“ nach Siedenburg? Ob der Mini-Supermarkt realisiert wird, liegt in der Hand der Einwohner des Fleckens und „umzu“: 400 Personen müssen für jeweils 100 Euro verbindlich einen Genossenschaftsanteil reservieren – Bedingung des Unternehmens „myEnso“, das im ehemaligen Geschäftshaus Focke in der Bahnhofstraße ein Rund-um-die-Uhr-Angebot an Grundversorgung einrichten würde.

Bisher konnten die Initiatoren 169 Teilhaber generieren, darüber hinaus liegen dem Unternehmen 117 noch unvollständige Teilhaberanträge vor. Der Gemeinderat hatte auf verschiedenen Wegen für das Projekt geworben und unter anderem an zwei wöchentlichen Terminen Interessenten Hilfestellung beim Ausfüllen der Anträge angeboten. „Die Sprechstunden werden vor allem von der älteren Generation gut genutzt“, sagt Fabian Eller, stellvertretender Ortsbürgermeister des Fleckens: „Die Resonanz ist nicht schlecht, es kommen 20 bis 25 Einwohner am Abend.“

Bei diesen Gelegenheiten habe man mit Falschinformationen aufgeräumt: „Eine Einkaufverpflichtung besteht nicht, Genossenschaftsmitglieder müssen auch keine Ware in die Regale packen oder die Reinigung übernehmen“, erklärt Eller. „Tante Enso“ sei (fast) ein Supermarkt wie fast jeder andere, nur dass er das Angebot an sieben Tagen in der Woche jeweils 24 Stunden vorhalte.

Die Uhr läuft: In der kommenden Woche müssen rund 120 weitere Anteile verkauft werden. „Eltern können auch für ihre Kinder einen Anteil erwerben. Wer einen Anteil reserviert hat, sollte überprüfen, ob das Geld überwiesen ist, denn erst dann gilt er als gezeichnet und wird gezählt“, heißt es aus der Mitte des Gemeinderats.

Thorsten Bausch, Gründer und Geschäftsführer von „myEnso“, stellt klar: „Ich würde mich freuen, wenn das in Siedenburg klappt, aber wir brauchen 400 Unterschriften – 399 reichen nicht.“ Er fürchte, dass das für Siedenburg eine zu hohe Hürde ist, noch sei aber nichts verloren: „Es gibt Orte, die schon zu Beginn der Kampagne die Unterschriften zusammen haben, andere kommen in letzter Sekunde durchs Ziel.“ Dass die Kampagne im Flecken eher schleppend läuft, könnte nach seiner Einschätzung ein Ausdruck mangelnder Energie im Ort sein.

Der Gemeinderat möchte jedoch das Gegenteil beweisen. Sein Appell: „Lasst uns diese letzte Chance für einen Supermarkt nicht vergeben.“ Die Projektgruppe „Enso“ zieht zum Endspurt noch einmal alle Register: Die Mitglieder sprechen Angehörige, Freunde und Nachbarn persönlich an, erinnern über WhatsApp-Gruppen an die Option Supermarkt. Fabian Eller: „Siedenburg hat 500 Haushalte. Wenn nur jeweils eine Person pro Familie zeichnet, schaffen wir es locker.“ Laut Thorsten Bausch wäre Siedenburg der erste Ort auf der Bewerberliste von „myEnso“, der die vorgegebene Unterschriftenzahl nicht erreicht.