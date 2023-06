Erfolgsgeschichte der Jugendfeuerwehr Siedenburg beginnt 1973

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

Die Sudwalder Jugendlichen beim Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 1980 in Groß Lessen. © Jugendfeuerwehr

Siedenburg – Der 18. Februar 1973 ist für den Flecken Siedenburg ein bedeutungsvoller Tag gewesen, denn er veränderte mit der Gründung der Jugendfeuerwehr den Alltag vieler Generationen. Das 50-jährige Bestehen wird nun am Samstag, 17. Juni, mit einem Fest rund um das Feuerwehrhaus in Siedenburg gefeiert. Es beginnt um 14.30 Uhr mit „Spielen ohne Grenzen“, am Abend sind ein offizieller Festakt und eine Party mit Livemusik geplant.

Rückblende: In Gegenwart von Ortsbrandmeister Ernst Hollmann, Unterbezirksbrandmeister Fritz Hasselhop, Kreisjugendfeuerwehrwart Erwin Hocke und den Gemeinderäten Siedenburg und Päpsen wurde in der Gastwirtschaft „Karl Carl“ die Jugendfeuerwehr aus der Taufe gehoben; sie war damals erst die zehnte im Landkreis Diepholz. Jungen der ersten Stunde waren Ulrich Brümmer, Peter Ahlers, Frank-Joachim Helms, Uwe Logemann, Reiner Könemann, Carsten Grube, Harald Leußner, Ulrich Stratmann und Hartmut Seidel.

Laut Satzung sollten sich die Jugendlichen „daran gewöhnen, sich in einer Gruppe zu bewegen und zu bewähren, kleine Aufgaben zu übernehmen und an gemeinsamen Spielen, Fahrten und Wanderungen teilzunehmen.“ Als erster Jugendfeuerwehrwart fungierte Fritz Sudmann, Uwe Logemann wurde zum Jugendsprecher gewählt. Kassenwart Hartmut Seidel sammelte sein Startkapital auf der Gründungsversammlung: 112,95 D-Mark.

Im Gründungsjahr der Jugendfeuerwehr entstand diese Aufnahme beim Landeszeltlager in Dorum. © Jugendfeuerwehr

Von Beginn an legten die Verantwortlichen nicht nur Wert auf die feuerwehrtechnische Ausbildung, sondern auch auf ein abwechslungsreiches Freizeitangebot. Schon im Gründungsjahr nahm die Jugendfeuerwehr am Zeltlager in Groß Lessen (Melloh) teil. Sie belegte den vierten Platz und schnitt auch beim Landeszeltlager in Dorum gut ab. 1974 war sie beim Kreiszeltlager laut Chronik „Sieger im· Laienspiel und in der Bastelarbeit“ und kam in der Gesamtwertung auf den dritten Platz.

Bereits am 1. Mai 1975 hatte sich die Mitgliederzahl verdreifacht. Im Januar 1976 wurde der bisherige Betreuer Bernhard Helms Jugendfeuerwehrwart. 1985 fand das Kreiszeltlager in Siedenburg mit 398 Jugendlichen aus 19 Jugendfeuerwehren statt. Peter Ahlers übernahm 1989 das Amt von Bernhard Helms, in diesem Jahr öffneten sich Jugendfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr für Mädchen und Frauen. 19 Mädchen traten spontan ein, Heike Lüdeke, Gunda Honebein und Elke Ahlers wurden die ersten Betreuerinnen.

Der Mitgliederzulauf war in den Folgejahren so groß, dass man 1992 kurzfristig einen Aufnahmestopp erwog. Mit annähernd 60 Mitgliedern war die Jugendfeuerwehr zur damaligen Zeit die größte im Landkreis Diepholz. Im Sommer 1997 nahmen 1 500 Jugendliche aus 48 Jugendfeuerwehren beim Kreiszeltlager in Siedenburg teil. Fast 300 Einwohner waren als Helfer beteiligt.

Die Motivation und der gute Zusammenhalt bescherten der Jugendfeuerwehr Erfolge auf den Zeltlagern, bei Bundeswettbewerben und vor allem im Laienspiel. „Ihre schauspielerischen Leistungen sind weit über die Kreis- und Landesgrenzen hinaus bekannt“, stellte der ehemalige Landesjugendfeuerwehrwart Dieter Henze 1998 fest.

Gesangsdarbietung im Showteil des „Bunten Abends“ im Jahr 2017. © Kurth-Schumacher

Die „Bunten Abende“ der Jugendfeuerwehr sind eine Erfolgsgeschichte für sich. Seit 1973 finden jährlich Aufführungen statt, die bis ins letzte Detail ausgearbeitet sind. Insgesamt hatten die Jugendlichen in den letzten 50 Jahren an über 100 Spieltagen mehr als 25000 Gäste.

Auftritte in der Stadthalle von Aurich (1990), in der Niedersachsenhalle Hannover (1993) oder anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr in Holzminden (2012) bleiben als Highlights ebenso nachhaltig in Erinnerung wie die Fahrten, die die Jugendfeuerwehr unter anderem nach Berchtesgaden, an den Bodensee und nach Paris führten.

Aktuell 45 Mitglieder Von 1973 bis heute durchliefen 392 Mitglieder die Jugendfeuerwehr Siedenburg. Aktuell zählt sie 45 Jugendliche und 14 Betreuer. „Die Mitgliederzahl war durchgehend hoch und relativ konstant“, sagt der heutige Jugendfeuerwehrwart Thore Sudmann. Die Jugendfeuerwehr sichert langfristig den Bestand der Ortsfeuerwehr: Über 95 Prozent der aktiven Kameraden kommen aus ihren Reihen.