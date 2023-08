Die Endphase der Bauarbeiten in Borstel ist eingeläutet

Von: Martina Kurth-Schumacher

Borstel – Siedenburgs Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens ist optimistisch: „In gut vier Wochen werden hier Kinder spielen!“ Noch sieht das Gelände der zukünftigen Krippe nach „Großbaustelle“ aus, aber die schwierigsten Hürden sind genommen, die Restarbeiten kalkulierbar.

Anfang 2019 war der Kindergarten Borstel auf die gegenüberliegende Straßenseite in die ehemalige Grundschule gezogen. Das ehemalige Domizil sollte ursprünglich zu Wohnungen umgebaut werden. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Krippenplätzen hatte der Samtgemeinderat am 1. Februar beschlossen, das Untergeschoss für die Betreuung von Kleinstkindern herzurichten: Gruppenraum, Ruheraum, Personalraum, Sanitäranlagen und Küche.

Direkt am Tag nach dieser Entscheidung haben Bauhofmitarbeiter begonnen, die Räume zu entkernen. Die Arbeiten laufen seitdem auf Hochtouren. Energetische Maßnahmen, die Erneuerung der Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse, der Austausch einiger Fenster, die Neugestaltung des Eingangsbereichs oder die Installierung einer Fußbodenheizung waren Bestandteil der 26 Baulose umfassenden Ausschreibung. Da die Firma, die den Estrich verlegen sollte, ersetzt werden musste, verzögerte sich der Baufortschritt um rund vier Wochen.

Überraschungen gab es auch im Außenbereich: Zwei Abwassergruben mussten entfernt werden, außerdem waren die drei Fallrohre, die bislang das Regenwasser vom Dach der Versickerung zugeführt haben, nicht mehr funktionstüchtig. Letztere wurden an das Oberflächenentwässerungssystem angeschlossen. Das hatte zur Folge, dass die gepflasterte Fläche im Eingangsbereich des Hallenbades „Aquaris“ aufgenommen werden musste. Diese wird jetzt optisch der Pflasterung der neuen Zuwegung, die in einer Kurve um den neuen Spielplatz der Krippe verläuft, angepasst.

Einen positiven Aspekt hat die Tatsache, dass der Hausanschluss an die Stromversorgung in den Außenbereich verlegt werden musste.: So ergibt sich die Möglichkeit, eine Ladestation für Elektroautos zu installieren.

Die Baukosten belaufen sich nach jetzigem Stand auf 355 000 Euro, 50 000 Euro über dem ursprünglichen Ansatz. 60 000 Euro sind für das Mobiliar kalkuliert. Rainer Ahrens: „Die Einrichtungsgegenstände sind bestellt und teilweise schon eingelagert.“ Man hoffe auf eine Förderung des Landes Niedersachsen im Rahmen des Ausbauprogramms für Krippenplätze, die Chancen seien aber eher gering.

„Eigentlich sollte zum jetzigen Zeitpunkt die Endmontage der Möbel erfolgen, wir wollten Mitte August mit dem Beginn des neuen Kindergartenjahres fertig sein. Das schaffen wir leider nicht“, stellt Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens fest. Realistisch sei der Start am 4. September.

Für die maximal 15 Plätze umfassende Krippengruppe ist bereits Personal eingestellt: Drei Mitarbeiterinnen freuen sich auf ihre Arbeit in der neuen Einrichtung, die organisatorisch dem Borsteler Kindergarten (Leitung: Katrin Rosemann) angegliedert ist.

Laut Rainer Ahrens sind aktuell noch einige Krippenplätze zu vergeben.