Der Sound von den grünen Inseln lockt nach Staffhorst

Von Regenschauern ließen sich die Gäste nicht abhalten, das Irish-Open-Air zu feiern.

Staffhorst – Staffhorst platzte förmlich aus allen Nähten. Trotz einigen Regenschauern ließen es sich die Besucher nicht nehmen, zu den Klängen von Great-Highland-Bagpipes, Bodhran und Irish Bouzouki zu feiern. Die Fans der schottischen und irischen Musik erlebten am Samstagabend das 28. Irish-Open-Air am Gasthaus „Zur Post“ – und so manchen Gänsehautmoment erleben.

Etwa beim Einmarsch der Musikzüge Neben den Musikzügen „Crest of Gordon“ und „The Owl Town Pipes & Drum Band“. Die Great-Higland-Bagpipe und das dazugehörigen Drum-Corps verbreiten eine ganz eigene Atmosphäre und begeistern immer wieder ihre Fans im In- und Ausland. Alle Musiker traten im traditionellen Tartan der Region Aberdeen und des Clans der MacKanzie auf. Ob und was der Schotte aber unter seinem Kilt trägt, bleibt auch an diesem Abend wieder ungeklärt.

Ohne Kilt aber mit ebenso viel Freude an der Musik standen „Homes & Watson“ auf der Bühne. Das Trio begeisterte das Publikum mit Coverversionen bekannter und unbekannter Stücke. Der gebürtige Ire Fergus Homes, Gitarrist und Songwriter, Tom Watson und Didi Wetenkamp sind Fans von handgemachter Musik. Insbesondere die Texte von „Simon & Garfunkel“ haben es ihnen angetan. Die Besucher waren begeistert und ließen sich auch vom einsetzenden Regen nicht beeindrucken. „Typisch irisches Wetter eben“, konnte man immer wieder hören und zur Musik von „Bottle of Rain“ zog es dann auch die ersten Tänzer auf die Tanzfläche. Sven Göttsche, Claas und Daniela Bußmann berichteten in ihren Liedern über Seemänner und Wilddiebe und ließen die Irish-Box, ein Instrument, das an ein kleines Akkordeon erinnert, und die Tin-Whistle, eine Flöte, erklingen.

+ „Bottle of Rain“ bei ihrem Auftritt in Staffhorst. © Katrin Fiedler

Aber nicht nur musikalische Leckerbissen gab es an diesem Abend. Bratwurst, Nackensteak, Pizza und so manche vegetarische Köstlichkeit stillten den kleinen Hunger zwischendurch. Und zu jedem irisch-schottischen Abend gehört natürlich auch das entsprechende Getränk. Und so wurden in der Gaststube des Gasthauses Wolters und an den Getränkeständen nicht nur das Staffhorster Traditionsgetränk, das „Kirchenfenster“ oder der eine oder andere Whiskey ausgeschenkt, sondern auch Brown Ale und Stoutbier. Sehr passend zum Anlass, wie auch Marie von der Zarde aus Hannover und ihre Freundin Nele Marie Kisch aus Sulingen meinten. „Seit Corona wissen wir, wie wertvoll solche Festivals sind und deshalb nutzen wir jede Gelegenheit unsere Outfits zu tragen, egal bei welchem Wetter“, erklärt Nele Marie Kisch, die mit farbenfrohen Haaren und auffälligem Make-up ein echter Hinkucker war.

Auch Melanie Vogt aus Renzel zog so manchen Blick auf sich. Sie war im selbst genähten Kostüm angereist. Ganz stilecht mit Karos, Gürtel und Umhang wirkte die Hobbyschneiderin wie aus einer Highlandsaga nach Staffhorst versetzt. Ihre Tochter Ronja und Ehemann Jürgen Vogt bestätigten das umfangreiche Sortiment an historischen und mittelalterlichen Kleidern im Schrank der fröhlichen Besucherin. „Nähen entspannt mich einfach und ich bin gern auf Mittelaltermärkten und Festivals unterwegs. Ich habe schon ganze Marktgefolge mit meinen Kleidern ausstaffiert“, berichtet Melanie Vogt stolz. Auch sie ist begeistert von der tollen Musik und der guten Stimmung an diesem Abend.

+ „Holmes & Watson“ spielten Coverversionen. © Katrin Fiedler

Auch die drei ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes sind an diesem Abend zufrieden und freuen sich über die entspannte Atmosphäre des Festivals. „Ich bin schon seit vielen Jahren hier. Hier geht es immer ruhig und freundlich zu“, berichtet Nurgün Zurnaxhin von der DRK-Bereitschaft Siedenburg. Auch Kevin Advena und Marko Bergmann, ebenfalls vom DRK, sind gern hier und haben an diesem Abend zwar ein wachsames Auge auf die Gäste, aber zum Glück nicht viel zu tun.

Am späteren Abend betrat dann noch das Stendaler Quartett „Nobody Knows“ die Bühne. Auch sie sind „Wiederholungstäter“ in Staffhorst und begeistern das Publikum mit einer eigenen Mischung aus Folk, Polka und „postmoderner, bundesrepublikanische Folklore mit nordwesteuropäischer Note und ostokzidentaler Rhythmik“, wie sie sich selbst beschreiben. Für die Besucher ein Highlight – und so wurde bis spät in die Nacht gesungen, gefeiert, gelacht und getanzt.

+ Ganz stilecht mit Karos, Gürtel und Umhang besuchte Melanie Vogt das Irish-Open-Air, hier mit Tochter Ronja und Ehemann Jürgen Vogt. © Katrin Fiedler

„Die Freundschaft zu den Pipes- und Drumbands ist schon etwas ganz Besonderes und hat sich über die Jahre bewährt. Am Wetter kann man ja bekanntlich nichts ändern – aber der guten Stimmung hat das offensichtlich keinen Abbruch getan“, resümiert Gastwirt Friedhelm „Fidi“ Wolters.

Auf jeden Fall ist das Fest für nächstes Jahr schon in der Planung und sollte ein fester Termin im Kalender aller Fans der irischen und schottischen Musik sein.