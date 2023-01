Nächster Schritt für ein gesundes Gewässer

Siedenburg – Viel zu sehen ist derzeit noch nicht für Laien. Fachmann Rainer Ausborn, Geschäftsführer des Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbandes (ULV) Große Aue, verrät jedoch: „Der Gewässerverlauf hat sich schon verändert, und so entstehen Lebensräume für Kleintiere und Fische.“

Die Rede ist von einem Teilstück der Siede nördlich von Siedenburg, für das der Fischereiverein „Früh Auf Siedenburg“ den ULV damit beauftragte, im Rahmen der Gewässerallianz Niedersachsen ein Projekt zur ökologischen Aufwertung der Siede umzusetzen. Die Maßnahme sei bereits im Jahr 2021 beantragt worden, sagt ULV-Gewässerkoordinatorin Vanessa Held. Die Kosten von 16 800 Euro trage zu 90 Prozent das Land, während sich der Fischereiverein und die örtliche Jägerschaft den Eigenanteil von zehn Prozent teilen. Die Maßnahme sei bewilligt worden, weil es hier besonders gute Voraussetzungen gebe, eine Verbesserung des Zustandes zu erreichen, erklärt die Expertin, denn der sei bei der Siede immer noch nicht besonders gut.

Im Oktober 2022 sei mit der Umsetzung begonnen worden. 4 000 Kubikmeter Boden habe man abgetragen, um eine sogenannte Sekundäraue anzulegen, einen „nahezu natürlichen Überschwemmungsraum“, wie der ULV auf seiner Internetseite erklärt. Mit dem Aushub sei auf einem angrenzenden Acker eine Senke aufgefüllt worden. In der Siede entstanden aus knapp 60 Tonnen Material zwei Kiesbänke, die von vielen Tieren zum Laichen genutzt werden. Fünf Baumstubben und andere Totholzstücke wurden als Strukturelemente eingebracht, um den Strömungsverlauf zu verändern.

Von Wilhelm Schwecke habe der ULV, mit 90 Prozent Förderung durch das Land, 5 000 Quadratmeter Fläche erworben, als Randstreifen für Unterhaltung und Pflege an der Siede – „zu marktüblichen Preisen“, wie Rainer Ausborn betont. Ohne die Bereitschaft der Anlieger wie Schwecke könne man solche Vorhaben gar nicht realisieren. In den vergangenen zehn Jahren habe man acht Maßnahmen an der Sohle der Siede durchgeführt, dazu weitere Projekte in den Nebenflüssen, aber es sei mühsam, die Finanzierung zusammenzubekommen. Und man brauche, weil von der Idee bis zur Ausführung manchmal Jahre vergingen, geduldige Partner, sowohl bei den Anliegern als auch bei Vereinen wie dem Fischereiverein.

Dessen Vorsitzender Gerhard Rohlfing ist zufrieden mit der Ausführung. Gerade die Kiesbänke seien wichtig für die Bachforelle, um deren Bestand wieder aufzubauen. Dafür sei es aber auch erforderlich, den Bestand an Signalkrebsen in der Siede zu bekämpfen, die als Allesfresser auch den Fischnachwuchs nicht verschonten. Alleine 19 000 Krebse habe man im vergangenen Jahr in der Siede gefangen. Sie hätten keine natürlichen Feinde, weil die Siede hier für Raubfische zu flach sei.

Es sei wichtig, die Gewässer aufzuwerten, damit sie auch gegen solche Beeinträchtigungen widerstandsfähiger seien, betont Rainer Ausborn. „Ein gesundes Gewässer kommt besser damit klar.“ Die seit dem vergangenen Sommer mit einer Maßnahme bei Voigtei erreichte Durchgängigkeit der Siede für Fische sei eine Grundvoraussetzung für einen natürlichen Fischbestand. Der ULV sei sehr an weiteren Projekten dieser Art interessiert, vor allem an den Schwerpunktgewässern wie der Siede, dem Eschbach, der Kleinen Aue, dem Kuhbach und der Allerbeeke. Dafür suche man als Partner noch Vereine mit Naturschutz als Vereinszweck. „Diese kleinen Maßnahmen sind das Beste, was wir für die Gewässer tun können.“