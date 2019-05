„Defis“ für den Herznotfall

Staffhorst: Zwei mobile Defibrillatoren ab sofort in der Gemeinde einsetzbar

+ Übergabe der „Defis“ mit (von links) Ute Güber, Andrea Boymann (beide Kirchengemeinde Staffhorst), Maik Kötke (Firma „hestomed+helbig“), Stifter Jörg Osterholz, Uwe Sauer (stellvertretender Bürgermeister), Ortsbrandmeister Andreas Stuwe, Dennis Bockhop, Detlef Meyer, Volker Niebuhr (Ortsfeuerwehr Staffhorst).

Staffhorst – In der Gemeinde Staffhorst sind seit Dienstag zwei mobile Defibrillatoren für den Einsatz bei Herznotfällen stationiert: Ein Gerät wurde am Gemeindehaus in „Staffhorst Mitte“ angebracht, das zweite am Dorfgemeinschaftshaus im Ortskern von Harbergen.