Das „Aquaris“ in Borstel öffnet wieder: Moderner und sparsamer

Auf den Saisonstart im modernisierten Hallenbad „Aquaris" in Borstel freuen sich (von links) Christian Fortkamp, Michael Schubert und Rainer Ahrens.

Das Hallenbad „Aquaris“ in Borstel öffnet nach einer umfangreichen Sanierung wieder. Am Samstag, 12. November, ist es soweit. Das Bad ist moderner und sparsamer geworden. Die Wiedereröffnung wird mit einem Badespaß und einem Abendschwimmen gefeiert.

Borstel – Das Urteil von Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens fällt eindeutig aus: „Das Bad ist klein, aber superfein.“ Gemeint ist das Hallenbad „Aquaris“ in Borstel, das nach der umfassenden Sanierung mit einem Tag der offenen Tür samt Anbaden am Samstag, 12. November, wiedereröffnet wird.

Bis dahin war ein langer Weg zu gehen: Nachdem 2019 ein Gutachten ergeben hatte, dass der tägliche Wasserverlust im Bad durch Risse in den Leitungen verursacht worden war, habe der Samtgemeindeausschuss Ende Februar 2020 die ursprünglichen Planungen angeschoben, blickt Ahrens zurück. Die damalige Kostenschätzung habe sich auf 961 000 Euro belaufen, wovon 480 757 Euro durch Fördermittel gedeckt werden sollten. Im März 2020 habe der Samtgemeinderat dann die Sanierung beschlossen, die im März 2022 hätte beendet sein sollen. Doch Lieferschwierigkeiten und Personalausfälle bei den beteiligten Unternehmen hätten die Fertigstellung verzögert (wir berichteten).

„Wir haben aber noch Glück gehabt“, merkt Bauamtsleiter Michael Schubert an, denn die Planungen hätten noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie begonnen und die Leistungen seien vorher ausgeschrieben worden, sodass alles noch zu den alten Preisen geliefert worden sei. Erst in der Pandemie seien die Lieferketten „abgerissen“. Aber weil die Einrichtungen ohnehin geschlossen waren, „hatten wir keinen Druck“.

Erweitert werden mussten die Arbeiten, weil auch in anderen Teilen des Gebäudes die Leitungen sich als sanierungsbedürftig erwiesen – „sonst hätten wir den Flur und den Sanitärbereich nicht angefasst“, sagt Schubert. Insgesamt komme man so auf rund 1,2 Millionen Euro an Baukosten. Letztlich sei aber alles sehr gut gelaufen, lobt Ahrens, insbesondere weil Bäderbetriebsleiter Christian Fortkamp ständig vor Ort gewesen sei und alles im Auge gehabt habe.

Im Mittelpunkt der Modernisierung steht das neue Becken, bei dem es sich nicht mehr um ein Keramikbecken, sondern um eine Vari-ante aus Edelstahl mit Folierung inklusive LED-Beleuchtung in den Wänden handelt. „Das ist ein erprobtes System und im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar“, betont Schubert. Das Nichtschwimmerbecken sei kaum verändert, aber im Schwimmerbecken habe man nun vorne einen Stehbereich mit 1,20 Meter Wassertiefe statt bisher 1,55 Meter; der Tiefwasserbereich falle wie vorher ab auf 1,80 Meter Tiefe. Das Becken habe eine Länge von „16 2/3“ Metern und sei acht Meter breit. Eingearbeitet wurde zudem eine große Treppe ins Schwimmerbecken: „Damit ist der Zugang leichter“, erläutert Fortkamp, weswegen unter anderem nun auch die Rheumaliga aus Sulingen zweimal pro Woche ins Bad komme. Somit habe das Becken wegen der verringerten Tiefe mit 240 Kubikmeter ein um 20 Kubikmeter geringeres Volumen, aber etwas mehr Fläche als vorher.

Eng sei es dagegen im Technikraum geworden, lacht Fortkamp, denn auch dort sind die Anlagen grundlegend modernisiert worden, inklusive einer automatischen Mess- und Regeltechnik nach DIN – „wir haben jetzt mit die modernste Technik im Umkreis“, stellt der Bäderbetriebsleiter fest. Die Wasserqualität sei bisher kein Problem gewesen, weil wegen des Wasserverlustes täglich Frischwasser habe zugeführt werden müssen, aber „die alte Technik hätte bei hohem Betrieb die Anforderungen nicht meistern können, doch das Bad war auch nur zur Hälfte ausgelastet.“

+ Die neue große Treppe macht das Schwimmerbecken leichter zugänglich. © Bartels

Das soll künftig ganz anders werden, denn „hier ist immer etwas los, die alten Besucherzahlen werden wir locker übertrumpfen“, ist sich Fortkamp sicher. Insgesamt werde es pro Woche gut 20 Sportkurse geben, dazu sind Zeiten gebucht für auswärtige Vereine, Schulen, Kindergärten und die Volkshochschule. Neu im Programm ist ein Angebot für Kleinstkinder ab zwölf Monaten. Zudem umfasst der Plan eine Reihe von Schwimmkursen: „Alle Kinder der Samtgemeinde können hier und im Freibad schwimmen lernen, das ist sehr, sehr wichtig“, hebt Ahrens hervor.

Für die Allgemeinheit geöffnet ist das Bad montags und dienstags von 6.30 bis 8 Uhr, mittwochs bis freitags von 6.30 bis 8.30 Uhr sowie montags bis mittwochs von 17 bis 20 Uhr und freitags von 16 bis 20 Uhr. Samstag ist das „Aquaris“ von 15 bis 18 Uhr offen sowie sonntags von 9 bis 14 Uhr; an beiden Tagen stehen in den beiden letzten Betriebsstunden Schwimmspielzeuge für den Badespaß zur Verfügung. Darüber hinaus sind auch wieder Sonderveranstaltungen wie das „Candlelight-Schwimmen“ in Vorbereitung.

Die Eintrittspreise bleiben in diesem Jahr noch unverändert, sagt Ahrens, „aber wir müssen die Entwicklung bei den Energiekosten abwarten.“ Die einzige Veränderung sei, dass der Preis für die stundenweise Vermietung des Bads an Vereine von 42 Euro auf 47 Euro angehoben worden sei. Angepasst wird dagegen die Wassertemperatur: Betrug sie bisher regulär 28 Grad Celsius und an den beiden Warmbadetagen Donnerstag und Freitag 30 Grad Celsius, wird sie künftig jeweils um zwei Grad Celsius gesenkt. „Das ist der Kompromiss, um das Bad vor dem Hintergrund der Energiepreise überhaupt öffnen zu können“, erklärt er. Allerdings erhoffe man sich durch die energetische Sanierung und die moderne Technik eine deutliche Senkung des Verbrauchs, und „von draußen kann man gar nicht sehen, was hier alles passiert ist.“

Der reguläre Betrieb im „Aquaris“ beginnt am Sonntag, 13. November. Am Tag zuvor, dem 12. November, soll es dagegen ab 11 Uhr einen Tag der offenen Tür geben, und ab 12 Uhr wird „angebadet“ – inklusive Badespaß. Abends dürfen sich die Gäste auf ein Abendschwimmen bei stimmungsvoller Beleuchtung freuen. „Für die Verpflegung wird auch gesorgt“, kündigt Fortkamp an.