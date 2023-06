Damenschießgruppe der Siedener Schützen besteht seit 50 Jahren

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

„Die Zielstrebige“ Inge Klußmann mit Prinzgemahl Otto: Sie errang als erste Frau die Königswürde. © Schützenverein Sieden

Sieden – „Die Männerwirtschaft beginnt zu schwanken“, titelte die Sulinger Kreiszeitung am 28. Juni 1988: Inge Klußmann hatte sich beim Königsschießen im Stechen gegen Werner Reinkober durchgesetzt und wurde mit dem Beinamen „die Zielstrebige“ erste Königin des Schützenreichs Sieden. Und auch der Titel des Nachwuchses war in weiblicher Hand: Martina Trütner errang die Kinderkönigswürde.

Der Verein hatte 1972 die Weichen für die aktive Teilnahme der Damen gestellt: Beschlossen wurde ihre Aufnahme „mit halbem Beitrag und vollem Recht“. Zu den Gründungsmitgliedern der Damenschießgruppe gehörten Hildegard Grube, Ilse Thamm, Else Nietfeld und Elfriede Wulferding. Sie legten den Grundstein für den Damen-Schießsport in Sieden.

Die Damen konnten einige Erfolge für sich verbuchen: Mit Angela Scholz (2008), Kerstin Siedenberg (2010) und Saskia Plate (2017) übernahmen weitere weiblich Regenten das Zepter. Zu Verbandsköniginnen des Schützenverbands Linkes Weserufer wurden Katy Buchholz (1993), Ilona Borchers (2008) Vanessa Brüns (2013) und Claudia Koblitz (2018) gekürt. Nicht zuletzt ist Maria Harms zu nennen: Sie wurde 1993 und 1996 Kreiskinderkönigin.

Der Schützenverein Sieden zählt rund 160 Mitglieder, unter ihnen 70 Schützenschwestern, sagt Vorsitzender Carsten Linderkamp. 1972 sei die Entscheidung, Frauen in den Verein aufzunehmen, bahnbrechend gewesen, heute könne man sich das Vereinsleben ohne sie nicht mehr vorstellen. Sie gehören zu den Aktivposten – nicht nur im Schießsport, sondern auch in der Vereins- und Vorstandsarbeit: „Ohne die Damen wäre es trist.“

„Goldenes“ wird im Rahmen des Schützenfestsonntags gefeiert

Am Sonntag, 25. Juni, feiern die Schützendamen ihr „goldenes“ Jubiläum mit rund 150 Gästen, sie erwarten Abordnungen von befreundeten Vereinen. Die Mitglieder des Schützenvereins Sieden treten um 13.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus an, die Gäste werden um 14 Uhr erwartet.