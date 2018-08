„Mellinghäuser Home-Run“ entpuppt sich als ein Highlight

Mellinghausen - Der Crosslauf brachte nicht nur die 15 Teilnehmer (Alter: 16 bis „50 plus“) ins Schwitzen. Allein das Zuschauen trieb den zahlreichen Beobachtern, die sich an der Strecke einfanden, den Schweiß auf die Stirn: Der Hindernislauf, „Sahnehäubchen“ des Sportwerbewochenendes des TSV Mellinghausen, hatte es in sich.

Auf der 800 Meter langen Strecke galt es, einen drei Meter hohen Berg aus Strohballen, eine Hangelwand, zwei Kletterwände und eine Wasserrutsche zu überwinden. Darüber hinaus mussten die Läufer unter Biertisch-Bänken durch den Sand robben, über eine steile Böschung zum Eschbach und zehn Meter durchs Wasser laufen. Die Frauen absolvierten vier Runden, die Männer sechs. Luca Lütkebohle kam nach 33:11 Minuten als erster ins Ziel, schnellste weibliche Teilnehmerin war Johanna Kammler mit 27:47 Minuten. Der Teamlauf am Nachmittag mobilisierte sechs Mannschaften.

Petra van den Boom hatte für ihre Idee einen großen Unterstützerkreis gewinnen können: „Wir haben Ostern zu siebt mit der Planung begonnen.“ Am Sonntag waren rund 20 Helfer im Einsatz, unter anderem die Ortsfeuerwehren aus Mellinghausen und Brake. Umfangreiche Hilfe kam außerdem von Landwirt Sebastian Klare, von Zimmermeister Heiner Thiermann, Konstrukteur und Sponsor der Hangelleiter im Wald sowie vom Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Große Aue, der den Streckenabschnitt im Eschbach mit Kies präparierte.

+ Beim Crosslauf galt es für die Teilnehmer unter anderem, eine Wasserrutsche zu überwinden. „Nicht schwierig genug“, findet Initiatorin Petra van den Boom, die eine Neuauflage des „Mellinghäuser Home-Runs“ 2019 noch spannender gestalten möchte. © mks „Wir waren ein tolles Team“, lobte Petra van den Boom ihre Mitstreiter. Nach der positiven Resonanz der Teilnehmer und dem großen Interesse an dem Video von Luca und Jannik Lütkebohle, die ihren „Probelauf“ per Kamera festgehalten hatten (Homepage TSV Mellinghausen), rechnen die Veranstalter mit sehr viel mehr Interesse bei einer Neuauflage. Der Siedenburger Uli Focke fühlte sich schon in diesem Jahr von der Ausschreibung angesprochen. „Ich habe in der Zeitung davon gelesen und sofort gedacht: Da muss ich dabei sein.“ Sein Lob galt dem Vereinsvorstand um Gebhard Tinnemeier und Angela Peter: „Neue Sachen auszuprobieren, ist immer gut.“

Neben dem ersten „Mellinghäuser Home-Run“ wirkte sich das Jugend-Fußballcamp, das Ulrich Steinbeck seitens der SBS-Jugendspielgemeinschaft organisiert hatte, positiv auf den Besuch des Sportwerbewochenendes aus. Samstag war das DFB-Mobil vor Ort, dessen Teamer an verschiedenen Stationen Trainingseinheiten anboten. Abschluss war ein F-Jugend-Turnier mit elf Mannschaften am Sonntagvormittag.

Am Freitagabend hatten die Fußballsenioren der Spielgemeinschaft ihr Geschick auf dem grünen Rasen in einem Freundschaftsspiel getestet. Am Samstagnachmittag konnte die A-Jugend der JSG Kickers das Spiel gegen die zweite Mannschaft der A-Jugend des TuS Sulingen für sich entscheiden. Weniger erfolgreich waren die Ersten Herren, die am Sonntagnachmittag den TSV Holzhausen-Bahrenborstel zu Gast hatten: Die Mellinghäuser verloren das Pokalspiel gegen die leistungsstarke Kreisliga-Mannschaft und schieden damit aus.

Ebenfalls ein Besuchermagnet war das Volleyballturnier am Freitag, zu dem der TSV zehn Teams begrüßen konnte. Eine Neuauflage ist laut Petra van den Boom im kommenden Jahr geplant, und auch der „Home-Run“ werde definitiv wieder stattfinden – unter verschärften Bedingungen: „Wir geben uns Mühe, den Lauf im nächsten Jahr noch spannender zu gestalten. Zum Beispiel war die Wasserrutsche nicht schwierig genug…“

mks