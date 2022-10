Chronik für Staffhorst: Vom Steinzeitbeil zum modernen Traktor

Von: Harald Bartels

Staffhorst – „Acht Zentner Bücher“ will Jens Schaper am Freitag aus der Druckerei in Syke abholen – die 500 druckfrischen Exemplare der nun fertiggestellten Dorfchronik mit dem Titel „Staffhorst – Geschichte eines alten Dorfes am Folcwech“.

Damit ende nach „zwei Jahren, zwei Monaten und zwei Wochen“ die Arbeit am Projekt. Im August 2020 habe er die Idee gehabt, die bestehende Staffhorster Chronik aus dem Jahr 1971 zu aktualisieren, erinnert sich Herausgeber Jens Schaper – daraus sei schnell mehr geworden, und im Februar sei schließlich seine Frau Jutta Wilkens-Schaper mit eingestiegen. „Wir beide haben rund 2 500 Stunden Arbeit da hineingesteckt, 1 500 Stunden ich und meine Frau 1 000 Stunden.“ Alleine für die Recherche habe er um die 800 Telefonate geführt und für den Überblick über die Gebäude in Staffhorst, Harbergen und Dienstborstel 170 Datenschutzerklärungen verteilt und wieder eingesammelt. „Zwischendurch haben wir uns manches Mal gefragt, ob wir noch auf dem richtigen Kurs sind“, räumt Schaper ein, „und jetzt sind wir froh, dass wir damit durch sind.“

Wichtige Beiträge hätten vor allem der Historiker Bernd Ulrich Hucker geleistet – „das ist der beste lebende Kenner der Mittelaltergeschichte dieser Region“ – und der Archäologe Timo Feike, und Jörgen Hastrup-Kiil habe das Buch gestaltet. Bei der Recherche sei er sehr von der Bevölkerung unterstützt worden, lobt Jens Schaper: „Ich lebe seit 40 Jahren in Staffhorst, aber erst jetzt kenne ich alle Hausbesitzer und habe viele Geschichten erfahren.“

Auf 320 Seiten versammelt das Werk nicht nur, wie der Vorgänger, eine Aufstellung der Gebäude im Ort mitsamt ihrer Geschichte, sondern stellt den Ort und seine Entwicklung in einen größeren historischen und gesellschaftlichen Kontext. Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Der Ort hat zwar 2019 sein 950-jähriges Bestehen gefeiert, ist aber wohl wesentlich älter, wie aktuelle Ergebnisse aus der Forschung vermuten lassen. So weisen nicht nur die Steinzeitbeile, die sein Schwiegervater Fritz Wilkens vor Jahrzehnten auf seinem Acker fand, auf eine Besiedlung bereits in der Frühgeschichte hin, sondern auch die vier Hügelgräber, deren Existenz nun per Laseruntersuchung aus der Luft bestätigt wurde. „Wir sind relativ sicher, dass Staffhorst eine sächsische Gründung aus der vorkarolingischen Zeit ist“, sagt Jens Schaper. Ein Indiz dafür sei auch die Lage am „Folcwech“, einem bereits in der Bronzezeit genutzten Handelsweg, über den beispielsweise Zinn aus Minen in Cornwall und Wales nach Osteuropa transportiert worden sei. Dieser Weg sei auch von den Erzbischöfen aus Bremen und Minden als gemeinsame Grenze ihrer Territorien festgelegt worden, und noch heute folge die Willenkämper Straße in Dienstborstel seinem Verlauf.

„Die Geschichte hat mich am meisten beeindruckt“, sagt Jutta Wilkens-Schaper, „ich hätte nicht gedacht, dass es hier mal einen Herrenhof mit Burg gab.“ Trotz aller Erkenntnisse sei jedoch auch Fragen offen geblieben, etwa, wo sich der sächsische Gerichtsplatz im Ort befunden hat oder welches das ursprüngliche Pastorenhaus gewesen ist.

„Wir konnten aber auch viele alte Überlieferungen ,versachlichen‘, etwa zur Verteilung der Hausnummern“, ergänzt Jens Schaper. Die seien nämlich nicht alle in der Reihenfolge des Baudatums vergeben worden, sondern im Jahr 1750 seien die Höfe und Häuser für ein Brandkataster erfasst und nummeriert worden, gruppiert danach, welchem der fünf Ämter (Nienburg, Liebenau. Hoya, Bruchhausen und Siedenburg) die Bewohner abgabenpflichtig waren.

Darüber hinaus enthält die Chronik unter anderem diverse Zeitzeugenberichte, einen Überblick über die Entwicklung der Landwirtschaft im Ort sowie eine Reihe von modernen und historischen Karten.

Rund 15 000 Euro seien bisher in das Buch geflossen mit Honoraren, Gestaltung und Druck, nennt Jens Schaper eine Hausnummer. Dankenswerterweise gebe es einige Sponsoren, allen voran die Gemeinde Staffhorst, aber auch die Volksbank Niedersachsen-Mitte eG und die Hoya-Diepholzsche Landschaft.

Offiziell vorgestellt wird die Chronik am Freitag, 4. November, um 18 Uhr im Gasthaus „Zur Post“ (Wolters) in Staffhorst, wobei verschiedene der Mitwirkenden zu Wort kommen. Anschließend kann sie zum Stückpreis von 35 Euro erworben werden – im Gasthaus, bei Jutta Wilkens-Schaper und Jens Schaper (Dorfstraße 26) sowie bei Elisabeth und Jörgen Hastrup-Kiil (Am Bahnhof 72). Für den „Staaster Wiehnachtszauber“ am Samstag, 26. November, beim Gasthaus Wolters ist ebenfalls ein Verkaufsstand geplant.