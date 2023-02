Chormusik vom Barock bis zur Neuzeit in Mellinghausen

Von: Harald Bartels

Der Chor „Cappella vocale“ aus Nienburg gastiert in Mellinghausen. © Hans-Jürgen May

Mellinghausen – Chormusik vom Barock bis zur Neuzeit präsentiert das Ensemble „Cappella vocale“ bei seinem Konzert am Samstag, 25. Februar, in der Johannes-der-Täufer-Kirche in Mellinghausen.

Der Chor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor im Ruhestand Hans-Jürgen May deckt dabei ein breites Spektrum ab mit Werken von Claudio Monteverdi, Johannes Brahms, Johann Hermann Schein, Johann Kuhnau, Charles Villiers Stanford und Knut Nystedt. Ergänzt wird der Vortrag durch Kreiskantor Kai Kupschus, der an der Orgel Werke von Johann Sebastian Bach spielt.

May studierte evangelische Kirchenmusik in Schlüchtern, Berlin und Essen sowie Oboe und Kammermusik in Berlin, teilt Kupschus mit. In Nienburg war er als Organist und Kantor an der Kirche Sankt Martin tätig und stand als Kirchenmusikdirektor dem ehemaligen Fachaufsichtsbezirk Calenberg in der Hannoverschen Landeskirche vor. „Das Ensemble ,Cappella vocale‘ gründete er für spezielle Aufgaben der A-cappella-Literatur im Jahr 1978 aus Mitgliedern der damaligen Niederdeutschen Kantorei Nienburg, der heutigen Nienburger Kantorei. Dieser überregionale Chor des Mittelweserraums wurde schnell einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, dank mehrerer Rundfunkproduktionen beim Norddeutschen Rundfunk und bei Radio Bremen.“ Stilistisch sei er nicht festgelegt, „vielmehr bemüht er sich um die Pflege eines umfangreichen Repertoires mit Chormusik vieler Epochen und Stilrichtungen. Dazu dienen unter anderem auch Konzertreisen, die ,Cappella vocale‘ bereits mehrfach nach Großbritannien, Belgien und durch die Bundesrepublik führten; 1996 und 1998 gastierte der Chor mit großem Erfolg in den Vereinigten Staaten von Amerika.“

Das Konzert in der beheizten Kirche am 25. Februar beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt fünf Euro.