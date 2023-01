„Chiffre“ schließen die letzte Lücke beim High Flames Festival

Von: Harald Bartels

Teilen

Die Band „Chiffre“ aus Osnabrück vervollständigt das Line-up für das High Flames Festival. © Kathi Sterl

Maasen – Das High Flames Festival in Maasen erlebt am 9. und 10. Juni dieses Jahres seine zweite Auflage, und nun ist auch eine der letzten offenen Fragen geklärt: Den letzten freien Auftrittsslot belegen „Chiffre“ aus Osnabrück.

Noch bis Dienstag klaffte eine Lücke in der Bandaufstellung auf der Internetseite des Festivals: Eine der bereits gebuchten Gruppen hatte sich kurzfristig aufgelöst, verrät Jascha Knost, neben Ann-Kathrin Heinrich Hauptveranstalter des Festivals. Der freie Platz sei jedoch schnell wieder belegt worden: „Wir haben einen relativ großen Pool an Bands, die bei uns spielen wollen.“

Mit verantwortlich dafür könnten die guten Erfahrungen aus dem Vorjahr sein. „Die Bands hatten extrem viel Spaß und haben sich sehr wohlgefühlt“, blickt Knost zurück. Trotz des kühlen Wetters hätten sie auch das Publikum dazu gebracht, sich zu bewegen: „Eigentlich können wir uns nicht beklagen.“ Das Wetter sei ein Grund für den veränderten Termin am zweiten Juni-Wochenende statt Ende Mai, erläutert Knost. „Außerdem haben wir gemerkt, dass das Wochenende direkt nach Himmelfahrt nicht so günstig ist – da waren am Freitag vielleicht noch einige müde von der Vatertagstour.“ Zudem werde das Programm am Freitag in diesem Jahr später beginnen, da viele auch noch arbeiten müssten.

Zur „Wall of Love“ bat „Jinx“ im Vorjahr. © Kurth-Schumacher

Im Vergleich zur Premiere gebe es sonst wenig Veränderungen. Das Festivalgelände bleibe unverändert, „es hat sich bewährt und ist eine super Location.“ Der Backstage-Bereich sei wieder im Garten seines Elternhauses, was 2022 für eine sehr familiäre Stimmung gesorgt hat, sagt Jost. Allerdings gebe es eine neue Campingfläche: Dafür steht diesmal der Sportplatz zur Verfügung – „Luftlinie etwa 100 Meter vom alten Platz entfernt.“ Auch dort sei das Campen mit Auto möglich. Den Platz habe man ohnehin einbinden wollen, weil er günstig gelegen und fast vollständig eingezäunt sei, was die Vorbereitungen deutlich vereinfache. Ebenfalls neu: Auf vielfachen Wunsch gibt es diesmal auch Eintrittskarten für einzelne Tage, und der Ticketverkauf läuft in Eigenregie.

Wieder mit im Boot ist die Gemeinde Maasen: Direkt nach dem ersten Festival habe man sich getroffen und seither habe es mehrfach Besprechungen gegeben. „Wir sind uns aber einig, dass wir uns nicht mehr so häufig zusammensetzen müssen. Wir haben gut miteinander harmoniert und können der Veranstaltung entspannt entgegensehen.“ Überhaupt gelte ein „Riesendankeschön“ allen Unterstützern, den ehrenamtlichen Helfern und den Sponsoren, denn ohne sie sei solch ein Festival nicht möglich. „Wir hoffen, dass die Beteiligung auch in diesem Jahr so rege ist.“

Jascha Knost vom Orga-Team des Festivals. © High Flames Festival

Einen Vorgeschmack auf das Festival gibt es bereits am Samstag, 25. März, mit einer „Warm-up Party“ im Sulinger Jugendzentrum „Jozz“. Volkhardt „Raspe“ Schumacher habe bei Ann-Kathrin Heinrich angefragt, ob man nicht etwas zusammen machen wolle, berichtet Jascha Knost. „Das freut uns riesig: Wir haben schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen, und das wäre cool für die Musikkultur in Sulingen.“ Bei den Bands aus dem Vorjahr habe man gefragt, wer Lust hat, im „Jozz“ aufzutreten. Mit „Maelføy“ ist auch ein Headliner des Vorjahres dabei.

16 Bands treten auf beim zweiten High Flames Festival in Maasen Das Line-up ist mit „Chiffre“ aus Osnabrück nun wieder komplett: 16 Bands werden die zweite Auflage des High Flames Festivals in Maasen am 9. und 10. Juni bestreiten. Als Headliner dabei sind „Venues“ mit Post-Hardcore aus Stuttgart sowie die Metalcore-Formation „Our Promise“, ebenfalls aus Stuttgart. Aus Oldenburg kommen „Catapults“ mit Poppunk und Alternative, während „Anchors & Hearts“ aus Bremervörde Melodic Hardcore im Gepäck haben. Für Post-Hardcore stehen „Artemis Rising“ aus Soltau, „HeadGear“ aus Bremen dagegen sehen sich in den Bereichen Alternative Metal, Metalcore und Groove Metal. Als „emotionalen Post-Hardcore“ beschreiben „Chiefland“ aus Göttingen ihren Stil. Verschiedene Einflüsse fasst „Blacktoothed“ aus Leipzig zusammen unter dem Stichwort „Modern Rock“. Als „Djent-Kollektiv“ verstehen sich dagegen die Mitglieder von „Skyshaper“ aus Bremen, und „Bucketlist“ aus Braunschweig ordnen sich selbst ein unter „Modern Metal“. Gerade erst im Sulinger Jugendzentrum „Jozz“ traten „Defy Your Dreams“ aus Dahldorf mit ihrer Mischung aus Post-Hardcore und Metalcore auf. Ebenfalls Post-Hardcore präsentieren „About Monsters“ aus Osnabrück, und aus Schmelz im Saarland kommen „Alexis in Texas“ mit Metalcore. In Post-Hardcore und Metalcore fühlen sich „Friend or Enemy“ aus Leverkusen zuhause. Aus Schweinfurt kommen schließlich „Shores of Lunacy“ mit Deathcore auf das Festivalgelände in Maasen.