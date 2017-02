Buntes Programm der Jugendfeuerwehr Siedenburg: Beifall für alle Akteure

Der Showteil der dreieinhalbstündigen Veranstaltung stand unter dem Motto „Back to the movies”. - Fotos: Kurth-Schumacher

Siedenburg - Die 43 Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Siedenburg und ihr 16-köpfiges Betreuerteam hatten nichts dem Zufall überlassen: Mit einem ausgefeilten Programm boten sie den rund 500 Gästen, die am Wochenende die drei Vorstellungen im Hotel Block besuchten, professionelle Unterhaltung.

Die Akteure waren gut vorbereitet, die Regieanweisungen minutiös festgehalten, Techniker und „Kulissenschieber“ permanent in ‚Habtachtstellung‘. „Wir haben perfekte Rahmenbedingungen“, betonte Jugendfeuerwehrwartin Nadine Trocha: „Wir sind mit 16 Betreuern ein großes Team, und wir haben viele Unterstützer aus den Reihen der Feuerwehr und darüber hinaus.“ Familie Block habe die Bühne seit November durchgängig zur freien Verfügung gestellt: „Das ist echter Luxus.“

Das dreieinhalbstündige Programm, das eingebettet war in Szenen aus dem Schulalltag, begann mit einem Sketschteil unter dem Titel „Die Seniorenresidenz im Schloss“. In diesem Ambiente schnupperten die neun „Neuzugänge“ der Jugendfeuerwehr erstmals Bühnenluft. In 17 Variationen bedienten sie humorvoll alle Vorurteile über die ältere Generation.

Im „großen“ Theaterstück fanden Max Block, Chantal Metzlaff, Björn Fortkamp, Jenny Grimmig, Finn Focke und Joshua Küker ihre „Paraderollen“. In dem Stück „Der selige Florian“, einer Komödie von Karl Marx, spielte Max Block einen Hausherrn, der am Tag nach einer durchzechten Nacht auf dem Totenbett aus dem Komaschlaf erwacht. Die Bediensteten hatten derweil schon sein Erbe verteilt und die Formalitäten mit der Bestattungsunternehmerin geklärt. Das Stück war ganz nach dem Geschmack des Publikums, das sich mit Szenenapplaus und einem herzlichen Schlussbeifall bedankte.

Der Showteil stand unter dem Motto „Back to the movies”. Die Jugendlichen luden die Gäste ein, mit ihnen in die Welt des Kinos einzutauchen: Sie boten zu 23 bekannten Liedern der Filmgeschichte ambitionierte tänzerische und schauspielerische Einlagen – mit individueller Bühnenausstattung, wechselnden Requisiten und Kostümen. Die Zuschauer waren gefragt, ihre Filmmusikkenntnisse unter Beweis zu stellen: Den besten Teilnehmern des Quiz‘ winkten Preise.

Der nicht enden wollende Applaus galt den Akteuren, den Moderatorinnen Sophia Lang und Sophie Brodt und den zahlreichen Helfern. Dazu gehörten Rieke Trocha, Rena Delekate, Hedda Treichel, Claudia Ulm, Ute Scholz und Anja Hagedorn (Maske), die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (Bühnenbau), Kulissenmaler Wolfgang Siemering, die Sponsoren sowie die „Ladies“, die für jede Vorstellung wertvolle Tombola-Preise organisiert hatten. Zu den Hauptgewinnen gehörten jeweils ein Hubschrauberrundflug und eine Bus-Tagesreise.

Chef-Techniker Helge Kühling wurde erstmals unterstützt von Henrik Hansen und Markus Poggenburg, die das bunte Programm filmisch für die Ewigkeit festhielten. Kühling sorgte im Anschluss an die Vorstellung am Samstag und Sonntag wie in jedem Jahr für tanzbaren „Caribic-Sound“. Auch das, so Jugendwartin Nadine Trocha, „ein Glücksfall“ für die Jugendfeuerwehr Siedenburg.

