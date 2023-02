Buntes Karnevalstreiben am Wochenende im Sulinger Land

Kinderkarneval

+ © Katrin Fiedler Ausgelassen feierten die Gäste beim Kinderkarneval des TSV Mellinghausen. © Katrin Fiedler

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katrin Fiedler schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Gute Laune bei den Teilnehmern verbreiteten am Wochenende Veranstaltungen zum Kinderkarneval im Sulinger Land.

Den Auftakt machte am Samstag der Gemischte Chor Scharringhausen, der in den Saal Plenge geladen hatte. Die erste Vorsitzende des Chores, Martina Meyer, freute sich über die hohe Beteiligung. „Viele, die vor ein paar Jahren in die umliegenden Gemeinden gezogen sind, sind heute mit ihren Kleinsten hier, um zu feiern.“

+ Mit Eltern und Großeltern tanzten die Kinder in Scharringhausen. © Katrin Fiedler

Und das taten sie dann auch. Die etwa 40 Kinder mit ihren Eltern tanzten mit ihren kleineren und größeren Freunden. Weiter ging es am Sonntag zunächst in der Sporthalle Wehrbleck, wo Sabrina Dammeier, Caroline Schulz-Schwenker, Alina Trachsel und Katharina Lischke für den SV „Falke“ Wehrbleck die Feier organisiert hatten. Hier tanzten etwa 70 Kinder unter anderem zu „Biene Maja” und „Eine Insel mit zwei Bergen” und genossen Spiele mit gesponserten Preisen, Musik, bunte Waffeln, Brezeln und Getränke. Das große Schwungtuch am Ende war dann noch mal für alle etwas ganz Besonderes.

+ Mit dem großen Schwungtuch vergnügten sich die Kinder in Wehrbleck. © Katrin Fiedler

Schließlich bat der TSV Mellinghausen in den bunt geschmückten Saal des Hotels Märtens, Moderator Jens Henke die Polonaise anführte und viele Spiele parat hatte. Angela Peters vom Organisationsteam des Vereins freute sich über die insgesamt 140 großen und kleinen Gäste.