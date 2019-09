Was brauchen wir und wer macht das?

Daseinsvorsorge im ländlichen Raum am Beispiel des Sulinger Landes / Workshop in Siedenburg

+ Rund 60 Teilnehmer fanden sich zum jüngsten Workshop in Siedenburg ein, zeigten Probleme auf, suchten gemeinsam nach Lösungen, gaben Denkanstöße.

Siedenburg - Von Sylvia Wendt. Na, das wäre ja was: Eine Vision für das Vereinswesen. Die Vorstandsetage macht, was die Vorstandsetage eines Vereins aus satzungsgemäßer und rechtlicher Vorgabe halt so tut. Und die einzelnen Sparten, aktuell noch 44 im Sulinger Land, teilen sich auf: etwa in die Schützen aus Bockhop, in die Schützen aus Klein Lessen, in die Schützen aus Stocksdorf, in die Schützen aus Wehr-bleck. Die Sparten arbeiten autark, wie sie das vor Ort schon seit der Gründung ihres Vereins getan haben. Nun aber unter einem gemeinsamen Vorstandsdach. Soweit eine Vision.