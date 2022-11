Bratwurst, Punsch „un allen Pi Pa Po“ in Staffhorst

Weihnachtsmarkt

+ © Privat Für den „Staaster Wiehnachtszauber“ am 26. November hat das „Orga-Team“ (von links) Volker und Birgit Niebuhr, Anita und Jan Hoes sowie Daniela und Friedhelm Wolters einiges vorbereitet. © Privat

Staffhorst – Vorfreude bei den Staffhorster Vereinen: Zusammen mit weiteren Ausstellern laden sie nach zwei Jahren Pause ein zum sechsten „Staaster Wiehnachtszauber“ für Samstag, 26. November, ab 14 Uhr beim Gasthaus Wolters in Staffhorst.

Das „Orga-Team“, bestehend aus Birgit und Volker Niebuhr, Anita und Jan Hoes sowie Daniela und Friedhelm Wolters, hat „för Lütsche und Grode“ ein buntes Programm zusammengestellt. Dazu zählen „De Theaterspeelers“ des SV Staffhorst, die an diesem Tag den Kartenvorverkauf eröffnen für ihr neues Stück „Kaviar drüppt Currywurst“, mit dem sie am 28. Januar Premiere feiern. Ebenfalls erhältlich ist die gerade erschienene Dorfchronik mit dem Titel „Staffhorst – Geschichte eines alten Dorfes am Folcwech“.

Diverse Aussteller zeigen Blumen, Schmuck, Dekorationen aus Holz „un allen Pi Pa Po“, wie es auf dem Plakat zur Veranstaltung heißt. Die kleinen Besucher dürfen sich freuen auf ein Karussell mit Fahrradantrieb, am Lagerfeuer wird Stockbrot gebacken, und sie dürfen mithelfen beim Schmücken eines Traktors, mit dem am späten Nachmittag der Nikolaus abgeholt werden soll.

Im Saal des Gasthauses wartet Kuchenbuffet mit selbstgebackenen Torten. Der Erlös ist bestimmt für den Kinderkreis der Kirchengemeinde. Daneben umfasst das Angebot Bratwurst und Gegrilltes, Ziegenkäse, Flammkuchen, frische Waffeln und mehr. Gegen den Durst helfen nicht nur das „Staffhorster Kirchenfenster“, sondern auch Glühwein, Punsch, Bier und andere kalte Getränke. „Dat Dörp load in, wi freit us up joan Besök“ oder hochdeutsch „Das Dorf lädt ein, wir freuen uns auf euren Besuch“, heißt es von den Veranstaltern.