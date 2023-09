Borsteler Dorfmitte wird zum Eldorado für Schnäppchenjäger

Von: Martina Kurth-Schumacher

Für den Dorfflohmarkt werben Andrea Beckmann, Stefanie Pache, Frauke Wiegmann, Corinna Peth und Katrin Rosemann (von links). Es fehlen Marita Schierholz und Sonja Schweers. © Privat

Borstel – Mit der Neuauflage des Dorfflohmarkts wollen Frauke Wiegmann, Stefanie Pache, Andrea Beckmann, Katrin Rosemann, Marita Schierholz, Sonja Schweers und Corinna Peth an den überwältigenden Erfolg der Premierenveranstaltung im vergangenen Jahr anknüpfen. Am Sonntag, 17. September, wird Borstel zwischen 11 und 15 Uhr für Schnäppchenjäger und Verkäufer von Secondhandware erneut zum Eldorado. 190 Anbieterinnen und Anbieter haben sich bereits angemeldet.

Anlässlich des Dorfflohmarkts werden die Straßenzüge „In den Hofgärten“, „Im Wiesengrunde“ und „Im Dorfe“ sowie „Schulstraße“ gesperrt. Hier dürfen Händler ihre Stände aufbauen, ein weiterer „Flohmarkt-Hotspot“ ist der Hof Meyer in der Ortsdurchfahrt im Zuge der Bundesstraße 214 und das Kirchengelände. Viele Einheimische nutzen ihr eigenes Grundstück, Auswärtige bekommen Plätze zugewiesen.

Einige örtliche Vereine ergreifen die Gelegenheit, ihre Vereinskasse aufzubessern. Der Schützenverein Bockhop richtet im Sportheim eine Kaffeestube ein, es gibt Kuchen und Torten. Der Schützenverein Borstel verkauft am Spielplatz in der Siedlung Pommes und Bratwurst. An verschiedenen Plätzen im Marktbereich backen der Abi-Jahrgang des Gymnasiums Sulingen und der Reit- und Fahrverein Bockhop Crêpes und Waffeln. Zwei Ehrenamtliche betreiben einen Getränkestand am Spielplatz („In den Hofgärten“ / “Im Dorfe“). Der erzielte Gewinn soll ebenso wie der Erlös der Standgebühr dem Kindergarten Borstel zugutekommen.

Zentrale Parkplätze werden am Hoyaer Weg, an der Sulinger Straße und „In den Schleppen“ eingerichtet, am Schulweg ist außerdem ein Behindertenparkplatz ausgewiesen; für die Beschilderung sorgen die Elternvertreter des Kindergartens. Zwei Info-Points (Schlachterei Linderkamp und Kindergarten) sind bis 12 Uhr besetzt, um Händlern und ersten Besuchern Orientierung zu geben. Damit die Feuerwehr im Fall der Fälle schnell ausrücken kann, bezieht sie mit ihrem Fahrzeug am Sonntag die Scheune auf dem Hof Marquart an der Sulinger Straße.

Grundsätzlich sind noch kurzfristig Standplätze zu vergeben. Wer sich unter flohmarkt-borstel@gmx.de anmeldet und seine Standgebühr überweist, ist verbindlich angemeldet und bekommt einen Platz zugewiesen. Darüber hinaus darf jede Familie, die auf ihrem Grundstück verkauft, weitere Anbieter aufnehmen, aber auch diese sollten sich unter der oben genannten Adresse registrieren. Gewerbliche Händler werden nicht berücksichtigt. Pro Familie beziehungsweise pro drei Meter Standlänge erheben die Organisatorinnen eine Gebühr von fünf Euro, ausgemessen werde „sehr großzügig“, betont Frauke Wiegmann. Sie steht unter Tel. 01 70 / 1 28 19 77 für weitere Fragen zur Verfügung.