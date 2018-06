Misstrauensvotum abgelehnt: Engelbart bleibt im Amt

Rat steht zum Bürgermeister

Dieter Engelbart bleibt Bürgermeister in der Gemeinde Borstel.

Borstel - Von Martina Kurth-Schumacher. In einem waren sich Harry Brauer und Bürgermeister Dieter Engelbart am Donnerstagabend einig: Die in der Geschäftsordnung festgelegte Redezeit von „bis zu drei“ Minuten reichte nicht aus, um ihre Sicht der Dinge zum Tagesordnungspunkt 2 darzulegen – es war eine der wenigen Übereinstimmungen im Verlauf der vier Stunden und 41 Minuten dauernden Gemeinderatssitzung.