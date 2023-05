Bockhoper Schützenfest: Erwin Oltmann kriegt „eine Scheibe extra“

Teilen

Die Majestäten und Pokalgewinner des Schützenvereins mit „Hofstaat“: Hans Maassen, Stefan Falldorf, Jana Brümmer, Malte Frederick Brüning, Karlotta Falldorf, Nahla Mallwitz, Gesche Buchholz, Kinderkönigin Sofia Schierholz, Königin Hannah Behrmann, Adora Löhmann, Dennis Riedel, Hanno Köster, Lena Albers, Mieke Stolte, Torsten Albers, Jugendkönig Söhnke Wiegmann, Johannes Köster und Vorsitzende Inken Köster (von links). Bild rechts: Eine „Überraschungsscheibe“ gab es für Ehrenvorsitzenden Erwin Oltmann, hier mit der Vorsitzenden Inken Köster. © Schützenverein Bockhop

Bockhop – Starker Regen zum Auftakt des Schützenfestes? Kein Problem für die Bockhoper „Grünröcke“: Kurzerhand wurden Trecker und Planwagen für den Ausmarsch eingesetzt, der traditionsgemäß zuerst zur Kranzniederlegung am Kriegmahnmal führte. Begleitet vom Spielmannszug Marklohe ging es dann zu Königin Hannah Behrmann mit ihrem König Dennis Riedel. Nach Nach „stärkender“ Pause auf dem Hof hängte Scheibenträgerin Gesche Buchholz die sechste Königsscheibe innerhalb von 24 Jahren am Giebel an.

Im Festzelt begrüßte Vorsitzende Inken Köster die Abordnungen der benachbarten Schützenvereine, bedankte sich bei der jüngsten Königin der Vereinsgeschichte für die gute Bewirtung und überreichte ihr gemeinsam mit Zweitem Vorsitzenden Hans Maassen den Königsorden und ein Geschenk. Neben dem Ehrentanz für die Königin und ihr Gefolge gab es einen weiteren – für Mario Koch, der seinen 50. Geburtstag beim Schützenfest feierte. Zur Party spielte die Band „Hype“ auf, die hier ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte – „den meistere sie mit Bravour“, versichert Frauke Wiegmann vom Vorstandsteam.

Nach einem Tag Pause trat das Schützenvolk erneut auf dem Festplatz an (diesmal bei Sonnenschein), um mit dem Spielmannszug Schneverdingen Kinderkönigin Sofia Schierholz und ihre Begleiterin Adora Löhmann abzuholen. Die Spielleute waren gegen Mittag mit dem Bus aus der Lüneburger Heide angereist. Sie sorgten an der Residenz, nachdem sich alle gestärkt hatten, mit einem kleinen Platzkonzert für Stimmung. Begleitet von der Musik hängte Hanno Köster die Scheibe an den Hausgiebel der Familie Schierholz. Der Festumzug machte sich auf den Rückweg – um kurz vor dem Festplatz auf den Hof des Ehrenvorsitzenden Erwin Oltmann abzubiegen, berichtet Frauke Wiegmann: „Es gab viele überraschte Gesichter, was bezeugte, dass der Vorstand sein Geheimnis für sich behalten hatte. Vorsitzende Inken Köster dankte Ehrenvorsitzendem Erwin Oltmann nochmals für 38 Jahre Vorstandsarbeit. Und lüftete das Geheimnis, eine eigens für Oltmann gemalte Scheibe, mit den Worten: ,Wir wären ja nicht der Schützenverein Bockhop, wenn wir nicht auch noch die Kirsche auf die Torte setzten würden!‘.“ Mit musikalischer Unterstützung hängte Heinrich Buchholz die Scheibe, die es so wohl nur einmal in der Vereinsgeschichte geben wird, auf. „Sichtlich gerührt bedankte sich Erwin Oltmann bei seinen Bockhoper Schützen und genoss den Applaus, den er bekam.“

Im Festzelt überreichte Inken Köster den „Er & Sie“-Pokal an Jana Wulferding und Stefan Falldorf, den Königspokal an Johannes Köster. Jugendkönig Söhnke Wiegmann bekam einen Orden angesteckt. Die Vorsitzende dankte den Helfern beim Auf- und Abbau sowie Familie Oltmann für die Bereitstellung des Geländes, ebenso dem Team des Freibades Pennigsehl, das bei der Bewirtung der Gäste behilflich war.

Der Spielmannszug Schneverdingen gab am Nachmittag noch ein Konzert im Festzelt, verließ dann Bockhop durch ein Spalier applaudierender Schützen. Frauke Wiegmann: „Bei ihrer Abreise zeigten sich die Spielleute beeindruckt, mit wie viel Liebe die Bockhoper ihren Kinderschützen ein schönes Fest bereiten.“ Für die Kinder gab es eine Hüpfburg sowie die vom Verein organisierte Polonaise mit bunten Süßigkeitentüten – und Eis von der Kinderkönigin. Für gute Musik sorgte DJ Sascha Schulze bis in den späten Abend.