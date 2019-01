Erwin Oltmanns letzte Amtszeit in Bockhop

Wahlen und Ehrungen der Schützen

+ Wahlen zum Vorstand während der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Bockhop: Stellvertretende Vorsitzende Inken Köster, Vanessa Pohl, Aileen Krause, Sina Oltmann, Nicole Landau, Arne Wulferding und Präsident Erwin Oltmann (von links, Bild bitte vergrößern).

Bockhop - Für Erwin Oltmann ist es die zehnte Amtszeit. Die Mitglieder des Schützenvereins Bockhop wählten ihn am Sonnabend in Hillmanns Hofcafé in Holte erneut zum Vorsitzenden. Oltmann selbst sprach während der Versammlung von der letzten Amtszeit, für die er sich zur Verfügung stelle.