Diskussion um Nachnutzung von Schulgebäuden

Siedenburg - Seit die Grundschule der Samtgemeinde zum Schuljahresbeginn 2016 / 2017 den zentralen Neubau in Siedenburg bezogen hat, stehen die Schulgebäude in Mellinghausen und Borstel leer, die Entscheidung über die zukünftige Nutzung steht noch aus.

Zurzeit konzentrieren sich die Planspiele auf das Schulgebäude in Borstel. Die Verwaltung favorisiert die Nutzung durch den Kindergarten vis-à-vis – eine Variante, die die CDU-Fraktion inzwischen schriftlich als Antrag formuliert hat. Fraktionsvorsitzender Dieter Engelbart: „Der Kindergarten ist Baujahr 1974 und nicht mehr auf dem neuesten Stand, im Schulgebäude wäre er gut aufgehoben.“

Die Einrichtung einer zweiten Krippengruppe, die aufgrund der vermehrten Nachfragen unerlässlich scheint, ist ebenfalls in der Diskussion. Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens: „Die 15 Krippenplätze in Siedenburg und das Angebot der Tagesmütter decken kaum den Bedarf, man könnte eine zweite Gruppe an den Kindergarten Borstel anbinden.“ Aktuell haben 72 Kinder im Alter zwischen ein und drei Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, nach Berechnungen des Landes ist davon auszugehen, dass der reale Bedarf bei 35 Prozent liegt.

Eine Information, die Rainer Ahrens nach einem Ortstermin mit Anne Hesse (Niedersächsisches Kultusministerium, Abteilung Landesjugendamt) jetzt in die Diskussion einbrachte: Einrichtungen ab drei Gruppen müssen einen Bewegungsraum vorhalten. Das würde Umbauten der Grundschule Borstel nach sich ziehen. Immerhin: „Der Platz ist vorhanden, und Zuschüsse gibt es auch“, betont Dieter Engelbart.

In einem zweiten Schritt könnten im jetzigen Kindergarten Seniorenwohnungen entstehen. Die SPD-Fraktion sieht in diesem Konzept auch eine Perspektive für die Grundschule in Mellinghausen. Sie dient aktuell dem Kindergarten Siedenburg als Ausweichquartier, dessen Räume wegen eines Wasserschadens nicht nutzbar sind. Fraktionssprecher Manfred Tangemann: „Kleine seniorengerechte Wohneinheiten fehlen in der Samtgemeinde.“

„Wir brauchen Informationen, welche Konzepte zu welchen Kosten umsetzbar sind“, sagt Detlef Metzlaff (FWG). Er hoffe, dass die Politik schneller zu einer Entscheidung komme als seinerzeit beim Thema Schule. Seine Fraktion überlege, einen eigenen Antrag zu formulieren, sei aber im Prinzip „offen für alles, was Sinn macht.“

Konsens von Verwaltung und Politik: Der Samtgemeinderat wird gemeinsam mit Rainer Ahrens und Petra Buchholz (Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfe) ein Konzept für die Variante „Kindergarten und Krippengruppe in der ehemaligen Schule Borstel“ ausarbeiten. „Wir werden versuchen, schnellstmöglich die Voraussetzungen für diese Nutzungsvariante zu schaffen“, teilt Rainer Ahrens mit.

Er geht davon aus, dass es mittelfristig sogar Bedarf für eine dritte Krippengruppe gibt.

Möglich wäre ein Anbau an den Kindergarten Mellinghausen, aber das ist zurzeit noch ebenso „Zukunftsmusik“ wie die langfristige Nutzung der Schule in Mellinghausen.

Am kommenden Samstag wird der Siedenburger Samtgemeinderat alle Einrichtungen bereisen, noch im Monat Februar sollen die vorbereitenden Beschlüsse gefasst werden.

mks