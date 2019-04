Bildersuchfahrt bei Bilderbuchwetter

Siedenburg/Schwaförden – Marion Masemann und Carsten Bremer aus Martfeld hatten sich vorgenommen, den ortskundigen Teilnehmern der Bildersuchfahrt des Motor-Sport-Clubs (MSG) Siedenburger bei ihrer persönlichen Premiere die Stirn zu bieten: „Einheimische sind wahrscheinlich im Vorteil, aber wir hoffen auf einen Präsentkorb...“ Sylvia und Jens Stütz aus Blender hatten ihr Ziel weniger hoch gesteckt: „Wir sind zum zweiten Mal dabei. Letztes Jahr waren wir Vorletzte, heute wollen wir es besser machen.“ Letztendlich war jedoch für die rund 250 Teilnehmer, unter ihnen viele Familien und junge Erwachsene, der Spaß an der gemeinsamen Unternehmung das A und O.

Zum 37. Mal hatte Helmut Arians, Ehrenvorsitzender des MSC Siedenburg, die motorsportliche Bildersuchfahrt vorbereitet; sie zog Teilnehmer aus einem Umkreis von 50 Kilometern. Einfache Spielregeln für eine Aufgabe mit hohem Spaßfaktor: Fotos von 57 Haus- und Landschaftsansichten entlang der rund 40 Kilometer langen Strecke galt es zuzuordnen und auf der Bordkarte zu registrieren.

Helmut und Ina Arians schickten die Starter im Ein-Minuten-Takt auf die ausgewiesene Strecke. Sie führte vom Dorfgemeinschaftshaus Schwaförden über Brake, Uepsen, Staffhorst, Dienstborstel, Graue, Windhorst, Wietzen, Holte-Langeln und Harbergen nach Siedenburg. Entscheidend für die Platzierung war die Anordnung der Fotos in der richtigen Reihenfolge. Punktabzug gab es für nicht erkannte Motive oder für Änderungen oder Radierungen in der Bordkarte. In geringem Umfang kam auch das Ergebnis der von Vereinsvorsitzendem Cord Honsbrock und Jugendleiter Gerd Oeckermann vorbereiteten Geschicklichkeitsspiele an den Kontrollstationen in Wietzen (Becherstapeln auf Zeit) und Dienstborstel (Stein-Zielwurf) in die Wertung.

Die Bilderbuchfahrt sei sein „Baby“, scherzte Helmut Arians. Ermüdungserscheinungen nach fast 40 Jahren Cheforganisation? Fehlanzeige! „So lange die Leute Spaß daran haben, bin ich auch mit Freude dabei“, betonte Arians. Einige, die schon als Jugendliche mit von der Partie waren, kommen inzwischen mit eigenen Kindern.

15 Helfer aus den Reihen des MSC waren am Freitag im Einsatz, halfen bei der Meldestelle, als Streckenposten, bei der Auswertung oder unterstützten die Veranstaltung mit Kuchenspenden. Vier Stunden hatten die Organisatoren als Zeitfenster gesteckt. Die Prämierung erfolgte im Vereinslokal Block in Siedenburg.

Malin Meyer, Tobias Oeckermann, Lukas Melloh, Sina Lührs und Sabrina Sandmann belegten den ersten Platz. Sie hatten sich nur neun Strafpunkte eingehandelt. In der Familienwertung hatte Familie Hüneke die Nase vorn – gefolgt von den Familien Kersel und Twietmeyer. Sylvia und Jens Stütz aus Blender landeten auf dem 38. von 68. Plätzen, hatten damit gleich in doppelter Hinsicht ihr Ziel erreicht. mks